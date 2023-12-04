Kerem Bürsin'in ödül konuşması gündem oldu! Güldür Güldür ekibi ti'ye aldı!

Bu yıl düzenlenen 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde Kerem Bürsin'in ödül konuşması büyük ilgi gördü. En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu ödülünü alan Bürsin'in konuşması kısa sürede sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.





Altın Kelebek Ödülleri'nde Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, En İyi Komedi Dizisi ödülünü kazandı. Ödül töreninde sahneye çıkan Güldür Güldür ekibinden Onur Atilla, Kerem Bürsin taklidi yaparak tüm salonu kahkahaya boğdu. Kerem Bürsin'in İngilizce konuşmasını ti'ye alan ekip, gülme krizine neden oldu.