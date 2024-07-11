Kerem Bürsin'den kötü haber! Ünlü oyuncu kaza geçirdi!

'Son Of a Rich' filminin çekimleri yoğun bir tempoyla devam ederken, Kerem Bürsin’in sette bacağını incitmesi ekibi üzdü. Hikayesini kendisinin yazdığı 'Mavi Mağara' filminin setinde sakatlanan Bürsin, dünkü set sırasında ödeminin artması üzerine doktorunun önerisiyle dinlenme kararı aldı.

Kerem Bürsin’in bacağına yük binmemesi için pazartesi gününe kadar sete ara verildi. Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gitmesi beklenirken, aksiyon sahneleri için de hazırlıklarını sürdürecek.

Öte yandan, Ay Yapım ile anlaşması bulunan Kerem Bürsin, yeni sezonda bir dizi projesinde de yer alacak. Ancak henüz hangi projeyi seçeceği netleşmiş değil.

Kerem Bürsin’in hayranları, ünlü oyuncunun bir an önce sağlığına kavuşmasını ve setlere geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyor. Bürsin’in dinlenme sürecinin ardından çekimlere kaldığı yerden devam etmesi planlanıyor.