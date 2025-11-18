Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile ilişkisini gözler önüne serdi. Bürsin, Melisa Tapan ile ayrılığının ardından Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, ilişkileri hakkında hiçbir açıklama yapmıyordu.

Doğum Günü Kutlaması Aşkı Ortaya Çıkardı

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun ilişkisi, doğum günü kutlamasıyla ortaya çıktı. Selin Yağcıoğlu, 35'inci yaş gününü Kerem Bürsin ile Kapadokya'da kutladı. Yağcıoğlu, paylaşımıyla ilişkilerini gündeme taşıdı.

Bürsin'den İlk "Açıklama": Beğeni ve Pasta Emojisi

Kerem Bürsin, Selin Yağcıoğlu'nun yaş günü paylaşımını beğendi. Bürsin’in pasta emojisiyle yorum yapması, ilişkisi hakkındaki ilk "açıklaması" oldu.

Eski Sevgilisinin Yakın Arkadaşı

Kerem Bürsin'in eski sevgililerinden Mehtap Algül, Selin Yağcıoğlu ile yakın arkadaş. Algül, eski sevgilisiyle yakın arkadaşının ilişkisini kıskanmadığını ve aralarında bir sorun olmadığını dile getirmişti.