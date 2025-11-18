Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı

Kerem Bürsin, Melisa Tapan ile ayrıldıktan sonra sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin Kapadokya'daki doğum günü kutlaması, Bürsin'in beğenisi ve emojisiyle ilk kez ifşa oldu.

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-11-2025 09:29

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile ilişkisini gözler önüne serdi. Bürsin, Melisa Tapan ile ayrılığının ardından Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, ilişkileri hakkında hiçbir açıklama yapmıyordu.

 

Doğum Günü Kutlaması Aşkı Ortaya Çıkardı

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'nun ilişkisi, doğum günü kutlamasıyla ortaya çıktı. Selin Yağcıoğlu, 35'inci yaş gününü Kerem Bürsin ile Kapadokya'da kutladı. Yağcıoğlu, paylaşımıyla ilişkilerini gündeme taşıdı.

Bürsin'den İlk "Açıklama": Beğeni ve Pasta Emojisi

Kerem Bürsin, Selin Yağcıoğlu'nun yaş günü paylaşımını beğendi. Bürsin’in pasta emojisiyle yorum yapması, ilişkisi hakkındaki ilk "açıklaması" oldu.

Eski Sevgilisinin Yakın Arkadaşı

Kerem Bürsin'in eski sevgililerinden Mehtap Algül, Selin Yağcıoğlu ile yakın arkadaş. Algül, eski sevgilisiyle yakın arkadaşının ilişkisini kıskanmadığını ve aralarında bir sorun olmadığını dile getirmişti.

Benzer Haberler
Halit Ergenç'li Kral Kaybederse Dizisine Sürpriz Transfer Halit Ergenç'li Kral Kaybederse Dizisine Sürpriz Transfer
Seda Sayan ve Müstakbel Gelini İlayda Alişan'dan Samimi Sohbet: Seda Sayan ve Müstakbel Gelini İlayda Alişan'dan Samimi Sohbet: "Sen Felaket Bir Kaynana Olursun"
Nilsu Berfin Aktaş Yapımcı Sevgilisiyle Aşkını İlan Etti: Nilsu Berfin Aktaş Yapımcı Sevgilisiyle Aşkını İlan Etti: "1 Yılı Geçmiş Bile"
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Bebeklerinin İsmini Buldu: Muğla Tarihinden Esinlendiler Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Bebeklerinin İsmini Buldu: Muğla Tarihinden Esinlendiler
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den İddialı Paylaşım: Yeni Kareleri Hayranlarından Tam Not Aldı Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den İddialı Paylaşım: Yeni Kareleri Hayranlarından Tam Not Aldı
Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür:
  • 14-11-2025 15:45

Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: "O Şimdi Söylemesin"

Oktay Kaynarca'yı Kızdıran
  • 15-11-2025 16:56

Oktay Kaynarca'yı Kızdıran "Protez" Yorumu: Ünlü Oyuncudan Sert Cevap Geldi

Engin Akyürek ve Aslı Enver'li
  • 15-11-2025 16:42

Engin Akyürek ve Aslı Enver'li "Enfes Bir Akşam" Dizisine İkinci Sezon Onayı Çıktı

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı:
  • 14-11-2025 10:34

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: "Ev İşlerinde Benden Daha İyi, İyi Bir Baba"

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı:
  • 17-11-2025 17:34

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı