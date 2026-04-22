Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu Cephesinde Şok Gelişme: Ayrıldılar mı?

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve sosyal medya dünyasının tanınan ismi Selin Yağcıoğlu’nun yaklaşık yedi aydır süren birlikteliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz yıl Melisa Sabancı Tapan ile olan ilişkisini sonlandıran Bürsin, kısa bir süre sonra Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini büyük oranda gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, bir süredir birlikte görüntülenmemesi ayrılık dedikodularını beraberinde getirdi.

Sosyal Medyadaki Sessizlik Dikkat Çekti

İkilinin ilişkisindeki kriz iddialarını güçlendiren en büyük detay, sosyal medya üzerindeki etkileşimlerinin kesilmesi oldu. Daha önce birbirlerinin paylaşımlarına anında beğeni ve yorum bırakan Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu’nun, son dönemde birbirlerinin gönderilerine karşı tamamen sessiz kalması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Dijital dünyadaki bu mesafe, magazin kulislerinde "yollar ayrıldı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Takipteler Ama Sessizler

Her ne kadar sosyal medya etkileşimleri dursa da, çiftin birbirlerini takip etmeye devam etmesi kafaları karıştırdı. Henüz fotoğrafların silinmemesi veya takipten çıkma gibi radikal bir hamlenin gelmemesi, hayranları arasında "sadece bir kriz mi yaşanıyor?" tartışmalarına yol açtı. Ancak ikilinin ayrılık haberleri karşısında sessiz kalmayı tercih etmesi ve herhangi bir yalanlama yapmaması, iddiaların ciddiyetini artırıyor.

Gözler Resmi Açıklamada

Kariyerine odaklanan ve son dönemde yeni projeleriyle gündemde olan Kerem Bürsin’in özel hayatındaki bu sessizlik, magazin dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Yağcıoğlu ve Bürsin cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu.