Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu Aşka Geldi! Romantik Poz Sosyal Medyayı Salladı.

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşkı doludizgin devam ediyor! Ünlü oyuncu ve fenomen sevgilisinden arka arkaya gelen romantik paylaşımlar sosyal medyayı salladı. İşte o aşk kareleri...

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu Aşka Geldi! Romantik Poz Sosyal Medyayı Salladı.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-01-2026 10:16

2025 yılının en sürpriz ve en çok konuşulan çiftlerinden biri olan oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, yeni yıla aşk dolu bir tempoyla başladı. İlişkilerini artık gizleme gereği duymayan ikili, sosyal medyada adeta "aşk ilanı" yarışına girdi.

Romantik Kareler Peş Peşe Geldi

Aşk iddialarını doğruladıktan sonra hayranlarından büyük destek gören çiftten ilk hamle Kerem Bürsin'den gelmişti. Bürsin'in romantik paylaşımlarının ardından, Selin Yağcıoğlu da kural bozmadı. Yağcıoğlu, ünlü oyuncuyla birlikte çekilen en özel ve samimi anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

  •  İkilinin birbirine olan bakışları ve uyumu, kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce yorum aldı.

  •  Kerem Bürsin hayranları, Selin Yağcıoğlu ile olan bu yeni dönemini "Kerem çok mutlu görünüyor" sözleriyle kutladı.

2026'nın En Gözde Çifti

Yeni yılın ilk günlerinde gelen bu paylaşımlar, çiftin 2026 yılında da magazin gündeminden düşmeyeceğinin sinyalini verdi. Hem Bürsin’in hem de Yağcıoğlu’nun hayran kitlelerinin birleşmesiyle, paylaşılan fotoğraflar rekor beğeni sayılarına ulaştı.

Benzer Haberler
Ebru Şahin’den Cesaret Şovu: 8 Derecede Deniz Keyfi! Ebru Şahin’den Cesaret Şovu: 8 Derecede Deniz Keyfi!
Ahu Yağtu ve Bora Cengiz’den Aşk Belgesi: İlk Paylaşım Yeni Yıl Geccesi Geldi! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz’den Aşk Belgesi: İlk Paylaşım Yeni Yıl Geccesi Geldi!
Yaz Sezonu Bitti, Kar Sezonu Açıldı: Fedon’dan Sarıkamış’ta Olay Yaratan Atlayış. Yaz Sezonu Bitti, Kar Sezonu Açıldı: Fedon’dan Sarıkamış’ta Olay Yaratan Atlayış.
Aybüke Pusat’tan Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!
Demet Evgar’dan Sürpriz Karar: 'Bahar' Final Yaptı, Albüm Geliyor! Demet Evgar’dan Sürpriz Karar: 'Bahar' Final Yaptı, Albüm Geliyor!
Azra Akın’ın Yılbaşı Planı Belli Oldu: Azra Akın’ın Yılbaşı Planı Belli Oldu: "Yine Evdeyiz!"
ÇOK OKUNANLAR
Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
  • 31-12-2025 13:20

Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler
  • 27-12-2025 16:54

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler

Aybüke Pusat’tan
  • 31-12-2025 14:50

Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!
  • 27-12-2025 18:04

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.
  • 26-12-2025 13:15

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.