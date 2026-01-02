Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu Aşka Geldi! Romantik Poz Sosyal Medyayı Salladı.

2025 yılının en sürpriz ve en çok konuşulan çiftlerinden biri olan oyuncu Kerem Bürsin ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, yeni yıla aşk dolu bir tempoyla başladı. İlişkilerini artık gizleme gereği duymayan ikili, sosyal medyada adeta "aşk ilanı" yarışına girdi.

Romantik Kareler Peş Peşe Geldi

Aşk iddialarını doğruladıktan sonra hayranlarından büyük destek gören çiftten ilk hamle Kerem Bürsin'den gelmişti. Bürsin'in romantik paylaşımlarının ardından, Selin Yağcıoğlu da kural bozmadı. Yağcıoğlu, ünlü oyuncuyla birlikte çekilen en özel ve samimi anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

İkilinin birbirine olan bakışları ve uyumu, kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce yorum aldı.

Kerem Bürsin hayranları, Selin Yağcıoğlu ile olan bu yeni dönemini "Kerem çok mutlu görünüyor" sözleriyle kutladı.

2026'nın En Gözde Çifti

Yeni yılın ilk günlerinde gelen bu paylaşımlar, çiftin 2026 yılında da magazin gündeminden düşmeyeceğinin sinyalini verdi. Hem Bürsin’in hem de Yağcıoğlu’nun hayran kitlelerinin birleşmesiyle, paylaşılan fotoğraflar rekor beğeni sayılarına ulaştı.