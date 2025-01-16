Kerem Bürsin ve Melisa Tapan’dan Ayvalık kaçamağı

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan, Ayvalık’ta tatil yaptı.

Kerem Bürsin ve Melisa Tapan’dan Ayvalık kaçamağı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2025 11:03

Oyuncu Kerem Bürsin ve iş dünyasının genç isimlerinden sevgilisi Melisa Tapan, yoğun iş tempolarına kısa bir mola vererek Ayvalık’ta tatil yaptı. Gözlerden uzak bir tatil tercih eden çift, kendilerini tanıyan hayranlarını ise kırmadı. Bürsin ve Tapan, fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek sevenleriyle ayrı ayrı pozlar verdi.

8 aylık ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, aynı karede görünmemek için de özen gösterdi. Melisa Tapan, geçtiğimiz günlerde özel hayatları hakkında yapılan yorumlara yanıt vererek, "Çok mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor. Ancak ikimiz de özel hayatımızla gündemde olmak istemiyoruz. İkimiz de işlerimizden dolayı yoğunuz. Çok görüşemiyoruz, biraz ayrı kaldık" demişti.

Tatil boyunca samimi halleriyle dikkat çeken çiftin, Ayvalık sahillerindeki keyifli anları yerel halk tarafından da beğeni topladı. Kerem Bürsin’in hayranlarının ilgisini sabırla karşıladığı ve sıcak tavırlarıyla takdir topladığı görüldü.

 

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