Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşkı bitti! Ayrılığın nedeni ne?

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile iş insanı Melisa Sabancı Tapan arasında 2024 Mayıs’ında filizlenen ilişki, kısa sürede medyanın ve sevenlerin gündemine oturmuştu. Ancak, son gelişmeler çiftin yollarını ayırmasına neden oldu.

Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşkı bitti! Ayrılığın nedeni ne?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-03-2025 09:13

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile iş insanı Melisa Sabancı Tapan’ın sürpriz aşkı sona erdi. 2024 yılının Mayıs ayında başlayan ilişkileri, kısa süre içinde son buldu. Ayrılığın nedeni ise merak konusu oldu.

Bir süre önce, “Kalbim çok dolu, çok mutluyum” diyerek aşkını ilan eden Kerem Bürsin, bu sözleriyle hayranlarını şaşırtmıştı. İkilinin ilişkisi ciddiyet kazanmış, hatta Bürsin’in Melisa Sabancı Tapan’ın ailesiyle tanıştığı iddia edilmişti. Ancak beklenmedik bir gelişmeyle çift yollarını ayırdı.

AYRILIK KARARI MELİSA TAPAN’DAN GELDİ

Takvim gazetesinin haberine göre, ayrılık kararı Melisa Sabancı Tapan’dan geldi. İddialara göre Tapan, Kerem Bürsin’in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek ilişkiyi bitirme kararı aldı.

Kısa süren aşklarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Bürsin ve Tapan’ın ayrılığı, sevenlerini şaşkına çevirdi. Oyuncunun, bu ayrılığın ardından nasıl bir açıklama yapacağı ise merakla bekleniyor.

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