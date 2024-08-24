Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı "Son of A Rich”in Türkçe ismi açıklandı

Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı "Son of A Rich”in Türkçe ismi, "Şımarık" oldu.

Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-08-2024 15:19

Kunay Film'in yapımcılığını üstlendiği, merakla beklenen sinema filmi "Son of A Rich", Türkçe ismi "Şımarık" ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Kerem Bürsin ve Melis Sezen'in paylaştığı film, geçtiğimiz günlerde tamamlanan çekimlerin ardından vizyona girmek için gün sayıyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu "Şımarık", zengin bir babanın sorumsuz ve şımarık oğlu Mete'nin (Kerem Bürsin) sıra dışı bir cezaya çarptırılmasıyla başlayan hikayesini konu alıyor. Babası (Ahmet Mümtaz Taylan) tarafından bir dizi taşkınlıkları sonrası 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda kurmaca bir köye gönderilen Mete, burada bir seyis olarak yaşamaya zorlanıyor. Zamanda yolculuk yaptığına inanan Mete'nin dönüşüm yolculuğunda karşılaştığı Asena karakterini ise Melis Sezen canlandırıyor.

Filmin güçlü kadrosunda ayrıca Erkan Kolçak Köstendil, Melisa Döngel, Cemal Hünal, Güven Kıraç, Ecem Özkaya, Evliya Aykan, Efekan Can, Eda Şölenci ve Sadi Celil Cengiz gibi ünlü isimler yer alıyor. Bu renkli karakterler, Mete'nin dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynayarak hikayeye derinlik katıyor.

"Şımarık", hem görsel hem de hikaye anlatımı açısından seyircilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor. Yakında vizyona girecek olan film, şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

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