Kerem Bürsin ve Melis Sezen başrollü “Şımarık” filminin tanıtımı yayınlandı!

Yapımcılığını Kunay Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu ve başrollerinde Kerem Bürsin ile Melis Sezen’in yer aldığı Şımarık filminin merakla beklenen tanıtımı izleyicilerle buluştu. 20 Aralık’ta vizyona girecek olan bu iddialı yapım, izleyicilerine eğlenceli ve görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor.

Kerem Bürsin, filmde zengin bir babanın şımarık oğlu Mete karakterine hayat veriyor. Mete’nin hayatı, Melis Sezen’in canlandırdığı Asena karakterinin aniden hayatına dahil olmasıyla tamamen değişiyor. Filmin konusu, Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyılına uzanarak izleyicilere tarihi bir atmosferde macera dolu bir hikaye sunuyor.

Filmin yönetmeni Onur Ünlü, “Filmimizin hikayesinde bir yönetmen için çok cezbedici bir şey var. ‘Günümüzden şımarık bir genci pat diye 500 sene önceye bırakırsan, ne olur?’ Biz bu fikri seyirci için de cazip hale getirmeye çalıştık. Bence oldu da. Çünkü oyuncular da çok iyi iş çıkardılar, teknik ekip de müthiş şeyler yaptı. Sonuçta çoluk çocuk izlenebilecek eğlenceli ve maceralı bir iş çıktı ortaya…” diyerek film hakkında görüşlerini paylaştı.

Kunay Film’in ilk uzun metraj projesi olan Şımarık, Türkiye’nin sevilen oyuncularını aynı kadroda buluşturuyor. Kerem Bürsin ve Melis Sezen’in yanı sıra Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Döngel, Cemal Hünal, Güven Kıraç, Ecem Özkaya, Evliya Aykan, Efekan Can, Eda Şölenci ve Sadi Celil Cengiz gibi ünlü isimler de filmde yer alıyor. Tanıtımıyla büyük ilgi çeken Şımarık, 20 Aralık’ta sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor.