Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'lı "Ya Çok Seversen" dizisi final yapıyor

Dizi, reytinglerde beklentileri karşılayamamış ve son olarak Pastel Film'in "Dilek Taşı" dizisinin başlamasıyla cumartesi günlerine alınmıştı. Ay Yapım, yazılı açıklamasında, "Türkiye’yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de eş zamanlı yayınlanan ‘Ya Çok Seversen’ dizisi 2 hafta sonra yayınlanacak 13. bölümüyle final yapacak. Bu keyifli yolculukta bizlerle olan seyircimize çok teşekkür ederiz…" ifadelerine yer verdi.

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Ceyda Aşar, Senem Birlik'in yazdığı dizinin yönetmen koltuğunu Ali Balcı üstlenmişti. Dizide Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'a Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi oyuncular eşlik ediyordu.