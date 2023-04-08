Kerem Bürsin gönlünü fenomen isme kaptırdı! İşte yeni sevgilisi...

Son olarak ismi sosyal medya fenomeni Danla Biliç'le anılan ve sonrasında eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile barıştığına dair iddialar ortaya atılan Kerem Bürsin'in gönlünü başka birine kaptırdığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, ünlü oyuncu Kerem Bürsin İnfluencer Mehtap Algül ile yeni bir aşka yelken açtı.

Algül’ün adı bir dönem oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’yla anılmış ikilinin sevgili olduğu öne sürülmüş ama bu iddia yalanlanmıştı.

Aşk iddiasına ilişkin Kerem Bürsin'den ve Mehtap Algül'den henüz bir açıklama gelmedi.