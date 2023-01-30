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Gecce Magazin Haberleri

Kerem Bürsin: Danla Bilic'i tanımıyorum!

Kerem Bürsin, Danla Bilic ile aşk yaşadığı yönündeki dedikodulara yanıt verdi. Gazetecilere konuyla alakalı açıklamada bulunan ünlü oyuncu, "Tabii ki öyle bir şey yok. Kendisini tanımıyorum ama eminim iyi bir insandır" diyerek, güldü.

Kerem Bürsin: Danla Bilic'i tanımıyorum!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-01-2023 10:44

Kerem Bürsin, önceki gece Etiler'deydi. Yakın arkadaşlarıyla eğlenmeye geldiğini söyleyen Bürsin, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SÜRE LAZIM"

"Projem var ama süre lazım" diyen oyuncu, "Yaklaşık bir senedir yazdığım projem var. Alışık olmadığımız konular üzerine bir senaryo. Piyasamızı zenginleştirecek bir senaryo diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"KENDİSİNİ TANIMIYORUM"

Kerem Bürsin, geçtiğimiz haftalarda Danla Bilic ile adının aşk dedikodularına karıştığının sorulması üzerine ise, "Tabii ki öyle bir şey yok. Kendisini tanımıyorum ama eminim iyi bir insandır" açıklamasını yaparak, kahkaha attı.

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