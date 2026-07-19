Kerem Alışık Yıllar Sonra Haysiyet ile Döndü! İlk Görüntüler Gündem Oldu

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Haysiyet afiş çekimlerini tamamladı. Balat'tan gelen ilk kareler güçlü kadro ve sürpriz detaylar şimdiden gündem oldu.

Kerem Alışık Yıllar Sonra Haysiyet ile Döndü! İlk Görüntüler Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 12:46

Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizilerden Haysiyet afiş çekimleriyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti. İstanbul'un en renkli semtlerinden Balat'ta gerçekleşen çekimler tam iki gün sürdü. Oyuncuların enerjisi, setteki samimi ortam ve ortaya çıkan kareler diziyi bekleyenlerin heyecanını daha da artırdı.

Balat Sokakları Sete Renk Kattı

Afiş çekimleri için Balat'ın tarihi sokakları tercih edildi. Renkli evleri ve nostaljik atmosferiyle bilinen semt dizinin tanıtım fotoğraflarına farklı bir hava kattı. Çekimler sırasında dizinin hikâyesinde önemli bir yere sahip olan nakliye kamyonu da kullanıldı. Büyük kamyonun sokaklarda yer alması hem çevredeki vatandaşların hem sete denk gelenlerin dikkatini çekti.

Mehmet ve Simay Daha Şimdiden Konuşuluyor

Dizide Mehmet karakterini canlandıran Doğukan Güngör ile Simay rolündeki Merih Öztürk, afiş çekimlerinde yakaladıkları uyumla öne çıktı. İkili, çekim aralarında birlikte fotoğrafları incelerken sık sık sohbet etti ve neşeli halleriyle objektiflere yansıdı.

Henüz dizi başlamadan karakterler arasındaki enerjinin hissedilmesi sosyal medyada da olumlu yorumlar aldı. Birçok kişi ikilinin ekran uyumunu şimdiden merak etmeye başladı.

Kerem Alışık Dört Yıl Sonra Dönüyor

Dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri de Kerem Alışık oldu. Usta oyuncu dört yıllık aranın ardından yeniden televizyon dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sadık karakterine hayat verecek olan Alışık yeni imajı ve sete yansıyan enerjisiyle büyük ilgi gördü.

Güçlü Kadro Merakı Artırdı

Haysiyet sadece hikâyesiyle değil geniş oyuncu kadrosuyla da konuşuluyor. Reha Özcan, Ayça Varlıer, Nergis Öztürk, Burak Çelik ve daha birçok deneyimli isim projede yer alıyor.

Setten gelen ilk görüntüler oyuncular arasındaki uyumun oldukça yüksek olduğunu gösterirken, kulislerde Haysiyet'in yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olabileceği konuşuluyor. Dizi çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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