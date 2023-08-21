Advert

Kendisinden 35 yaş küçük isimle evlenmişti... Erman Toroğlu'nun yatak odası sosyal medyayı salladı!

Erman Toroğlu, 35 yaş genç eşi Ezgi Yavuz ile evlenerek büyük ilgi çekmişti. Şu sıralar ise spor yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, Evrim Akın'a evinin kapılarını açarak yeniden gündemde.

Kendisinden 35 yaş küçük isimle evlenmişti... Erman Toroğlu'nun yatak odası sosyal medyayı salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2023 16:10

Türk futbolunun tanınmış ismi Erman Toroğlu, 2022'de İspanya'da kendisinden 35 yaş küçük olan Ezgi Yavuz ile evlenerek sosyal medyada olay olmuştu. Şu an Kanal D'de yayınlanan "Ev Gezmesi" adlı programın konuğu olan eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, yaz aylarını Bodrum'daki deniz manzaralı evinde geçiriyor.

Toroğlu'nun evi, adeta bir sarayı andırırken özellikle yatak odası detayları sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Programın sunucusu Evrim Akın, evdeki aynalarla dolu yatak odasını ziyaret ettiğinde oldukça şaşırdı. 17 yıldır bu lüks evde yaşayan Toroğlu'nun yatak odasının tavanının aynalarla kaplı olması dikkat çekti. Evrim Akın, tavan aynasıyla konuşarak şaşkınlığını dile getirdi.

Benzer Haberler
İpek Açar'dan Müjde Kayahan'dan Sonra 1 Çocuğu Daha Oluyor İpek Açar'dan Müjde Kayahan'dan Sonra 1 Çocuğu Daha Oluyor
Evlatlık çocuk için başvuran ünlü şarkıcı İpek Açar 5 aylık hamile Evlatlık çocuk için başvuran ünlü şarkıcı İpek Açar 5 aylık hamile
Aslı Enver havuzda eşine poz verdi! Aslı Enver havuzda eşine poz verdi!
Simge Sağın'dan bikinili poz! Simge Sağın'dan bikinili poz!
Aslıhan Gürbüz'ün yanağındaki şişlik dikkat çekti! 'O senelerdir var' Aslıhan Gürbüz'ün yanağındaki şişlik dikkat çekti! 'O senelerdir var'
Kıvanç Tatlıtuğ’dan denizde şov… Kıvanç Tatlıtuğ’dan denizde şov…
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin
  • 20-08-2023 10:56

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin