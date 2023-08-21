Kendisinden 35 yaş küçük isimle evlenmişti... Erman Toroğlu'nun yatak odası sosyal medyayı salladı!

Türk futbolunun tanınmış ismi Erman Toroğlu, 2022'de İspanya'da kendisinden 35 yaş küçük olan Ezgi Yavuz ile evlenerek sosyal medyada olay olmuştu. Şu an Kanal D'de yayınlanan "Ev Gezmesi" adlı programın konuğu olan eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, yaz aylarını Bodrum'daki deniz manzaralı evinde geçiriyor.

Toroğlu'nun evi, adeta bir sarayı andırırken özellikle yatak odası detayları sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Programın sunucusu Evrim Akın, evdeki aynalarla dolu yatak odasını ziyaret ettiğinde oldukça şaşırdı. 17 yıldır bu lüks evde yaşayan Toroğlu'nun yatak odasının tavanının aynalarla kaplı olması dikkat çekti. Evrim Akın, tavan aynasıyla konuşarak şaşkınlığını dile getirdi.