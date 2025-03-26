Kenan Yıldız ve Su Burcu Yazgı Coşkun Arasında Aşk İddiası!

Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız ile genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki aşk iddiaları gündemde! Detaylar haberimizde.

Kenan Yıldız ve Su Burcu Yazgı Coşkun Arasında Aşk İddiası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-03-2025 11:32

Kenan Yıldız ve Su Burcu Yazgı Coşkun Yakınlaştı mı?

Juventus forması giyen Kenan Yıldız (20) ile genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun (20) arasında yeni bir aşk doğduğu iddiaları gündemde. Geçtiğimiz yıl Kenan Yıldız’ın, Coşkun’un Instagram’daki birçok fotoğrafını beğenmesi dikkat çekmişti.

Aşklarını Gizli mi Tutuyorlar?

Bir magazin programında ortaya atılan iddiaya göre, ikili arasındaki yakınlaşma son dönemde iyice arttı. Ancak çiftin ilişkilerini henüz gizli tutmayı tercih ettiği öne sürüldü. Şu an için sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyen Kenan Yıldız ve Su Burcu Yazgı Coşkun, ilişkileri hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Hayranları Merakla Bekliyor

Her iki ismin de geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Kenan Yıldız, hem Juventus’ta hem de Milli Takım’da sergilediği başarılı performansla adından söz ettiriyor. Öte yandan, Su Burcu Yazgı Coşkun da 'Bir Gece Masalı' dizisindeki rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

İkilinin ilişkisini ne zaman açıklayacağı ise hayranları tarafından merakla bekleniyor.

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