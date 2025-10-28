Kenan İmirzalıoğlu’nun Rekor Ücreti Türk Televizyon Tarihinde Bir İlk: Yatırım İçin İki İlçe Hedefte!

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına geri dönmeye hazırlanıyor. Oyuncu, iddialı bir yapım olan “A.B.İ.” (Aile Bir İmtihandır) dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Dizi, daha yayınlanmadan önce oyuncu kadrosu ve konusu ile sıkça gündem oldu. Şimdi ise dizinin başrol oyuncularına ödenecek ücretler konuşulmaya başlandı. Özellikle İmirzalıoğlu’nun alacağı bölüm başı ücret, sektörde bir ilk olarak değerlendiriliyor.

Türk Televizyon Tarihinin En Yüksek Ücreti Açıklandı

ATV ekranlarında yayınlanacak olan “Aile Bir İmtihandır” dizisinde İmirzalıoğlu, 'Doğan' karakterine hayat verecek. Ünlü oyuncu, bu projede Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşacak. Sektör kulislerinde dolaşan iddialara göre Kenan İmirzalıoğlu, bölüm başına 4 milyon 500 bin TL kazanacak. Bu meblağ, Türk televizyon tarihinin en yüksek oyuncu ücretlerinden biri olarak kayıtlara geçebilir. Dolayısıyla bu rakam, sadece dizinin değil, tüm televizyon sektörünün de odak noktası haline geldi.

Ünlü Oyuncunun Yeni Gayrimenkul Yatırım Planı

Kenan İmirzalıoğlu, geçmişten beri gayrimenkul yatırımlarıyla tanınan bir isim. Gazeteci Müge Dağıstanlı, İmirzalıoğlu’nun yeni kazancını nasıl değerlendireceğine dair önemli bilgiler paylaştı. Buna göre, oyuncu yine emlak sektörüne yatırım yapmayı planlıyor. Geçmişte Balat ve Tarlabaşı bölgelerinde yoğun yatırımlarıyla bilinen İmirzalıoğlu, artık rotasını Trakya'ya çevirmiş görünüyor. Yeni hedefi ise Trakya'nın önemli yerleşim birimleri oldu.

İmirzalıoğlu Gözünü Tekirdağ ve Çerkezköy’e Dikti

Dağıstanlı'nın yazısında belirttiği üzere, İmirzalıoğlu artık yeni yatırımlarını Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy’deki arazilere yönlendirecek. Bu durum, oyuncunun yatırım stratejisindeki yeni dönemi işaret ediyor. Dolayısıyla İmirzalıoğlu, rekor ücretli yeni dizisinden elde edeceği geliri, Trakya bölgesindeki gayrimenkul alımlarında kullanacak. Bu yatırım planı, oyuncunun hem kariyerinde hem de finansal hayatında yeni bir sayfa açtığını gösteriyor.

Estetik İddiaları Sosyal Medyada Konuşuldu

İmirzalıoğlu, son günlerde sadece rekor ücretiyle değil, aynı zamanda fiziksel görünümüyle de gündem oldu. Oyuncunun geçtiğimiz günlerde yüzüne yaptırdığı söylenen botoks ve dolgu işlemleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yüzündeki şişlikleri fark eden hayranları ve takipçileri, 'estetik mi yaptırdı?' sorusunu sordu. Görünüşündeki bu değişiklik, hayranları arasında merak konusu oldu.