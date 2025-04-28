Kenan İmirzalıoğlu'ndan Rekor Ücretli Anlaşma!

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Rekor Anlaşma! Bölüm Başına Dudak Uçuklatan Ücret

Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenmişti. Ancak başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda bu görevini meslektaşı Oktay Kaynarca'ya devretti. Şimdi ise hem yeni bir dizi projesiyle hem de büyük bir reklam kampanyasıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde, TOGG otomobillerinin reklam yüzü olmak için dev bir anlaşmaya imza atan Kenan İmirzalıoğlu, şimdi de Ay Yapım’la yaptığı yeni dizi anlaşmasıyla gündemde. İmirzalıoğlu, kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Ay Yapım'la Rekor Ücretli Dizi Anlaşması

Gelen bilgilere göre, ünlü oyuncu Ay Yapım’la televizyon tarihine geçecek bir anlaşma yaptı. Yaz sonunda sete çıkacak olan Kenan İmirzalıoğlu, bölüm başına tam 4,5 milyon TL kazanacak. Bu rakam, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Önceki yıl Yavuz Turgul’un “Ayrılık Da Sevdaya Dahil” projesinden senaryo anlaşmazlıkları nedeniyle ayrılan İmirzalıoğlu, ardından Ay Yapım’dan farklı tekliflerle karşılaştı. İlk olarak “İşgal Günlerinde Aşk” dizisi önerildi. Ancak bu projeyi kabul etmeyen oyuncu, sonunda “Serçe” dizisinde karar kıldı.

Setlerden Uzak Kalmasının Sebebi Ne?

Öte yandan, eşi Sinem Kobal ile ilgili çıkan haberler de dikkat çekiyor. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan Kobal hakkında, Kenan İmirzalıoğlu'nun setlere dönmesini istemediği yönünde iddialar gündeme geldi.

Ancak Kobal bu iddialara açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, "Tabii ki öyle bir şey yok. Tamamen kızlarımız yüzünden ara verdim. Peş peşe geldiler. Dijitalde bir projeyi tamamladım. Şimdi ana akım için senaryoları okuyorum." sözleriyle söylentilere son noktayı koydu.

Sonuç olarak, Kenan İmirzalıoğlu hem yeni dizi projesiyle hem de reklam anlaşmalarıyla kariyerinde yeni bir döneme giriyor. Hayranları ise sabırsızlıkla onu yeniden ekranlarda görmeyi bekliyor.