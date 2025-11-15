Kenan İmirzalıoğlu'ndan Botoks İddialarına Sert Tepki: "Maşallah Yerine Botokslu Diyorlar"

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, hakkında çıkan estetik ve botoks iddialarına tepki gösterdi. İmirzalıoğlu, yakın çevresine, "Maşallah diyeceklerine botokslu diyorlar" sözlerini kullandı. Oyuncunun yeni dizisi "Aile Bir İmtihandır" başlamadan önce yaptırdığı iddia edilen işlemler magazin gündemine oturdu.

İddialar Bir Ödül Töreninde Başladı

Estetik iddiaları, Kenan İmirzalıoğlu’nun üç hafta önce katıldığı bir ödül töreninde kameralar karşısına geçtiği anda başladı. Oyuncunun yüzüne oyuncu botoksu ve elmacık kemiği bölgesine dolgu uygulandığı öne sürülmüştü.

Uzman Görüşü İddiaları Çürüttü

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan, iddiaları Türkiye'nin en ünlü estetik cerrahına sordu. Cerrah, İmirzalıoğlu’nun fotoğraflarını inceledikten sonra şaşırtan bir yorum yaptı. Uzman, "Yüzünde hiçbir şey yok. Mimik yapıyor, kaz ayakları bile belirgin. İşlem uygulanmamış. Ama yaşının iyisi, maşallah" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu’yla ilgili uzun zamandır saçlarının protez olduğu yönünde de bir dedikodu dolaşıyor.