Kenan İmirzalıoğlu Yıllar Sonra Cihangir’de Görüntülendi

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile birlikte uzun süredir uğramadığı eski semti Cihangir’de objektiflere takıldı. Çiftin keyifli halleri dikkat çekerken, oyuncunun semte dönüşü magazin gündemine oturdu.

Yıllar Sonra Eski Semtinde

Bir dönem sık sık Cihangir’de görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, uzun aradan sonra semte geri döndü. Eşi Sinem Kobal ile birlikte kameralara yakalanan ünlü oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin “Uzun zamandır buralarda sizi göremiyorduk” demesi üzerine İmirzalıoğlu, “Evet gelemiyorum, burada bir işim çıktı. Onu halledip döneceğim” sözleriyle yanıt verdi.

Sinem Kobal ile Keyifli Anlar

Çiftin samimi tavırları objektiflere yansıdı. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, her zamanki doğal halleriyle ilgi topladı. Bir süredir magazin basınında sakin bir yaşam sürmeleriyle gündeme gelen çift, Cihangir’deki kısa ziyaretleriyle sevenlerine sürpriz yaptı.

Çiftin Özel Hayatı Merak Ediliyor

2000’li yıllardan bu yana Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından olan Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Çift, zaman zaman aileleriyle ilgili açıklamalar yaparken, magazin basınından uzak kalmaya özen gösteriyor. Bu nedenle İmirzalıoğlu’nun eski semtine dönüşü, hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.