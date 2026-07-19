Kenan İmirzalıoğlu Ve Sinem Kobal'dan Aşk Dolu Kare!

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştığı siyah beyaz kare kısa sürede gündem oldu. Tek bir kalp emojisi bile binlerce yorum aldı.

Kenan İmirzalıoğlu Ve Sinem Kobal'dan Aşk Dolu Kare!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 17:14

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu magazin dünyasında en çok konuşulan çiftlerden biri olmaya devam ediyor. Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla hayranlarını sevindiriyor. Bu kez de gündem olan şey gösterişli bir tatil ya da büyük bir organizasyon değil oldukça sade ama bir o kadar da anlamlı bir fotoğraf oldu.

Siyah Beyaz Kare Çok Konuşuldu

Sinem Kobal sosyal medya hesabından eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte çekilmiş siyah beyaz bir kare paylaştı. Fotoğrafın üzerine eklediği kırmızı kalp emojisi ise paylaşımın en dikkat çeken detayı oldu. Çiftin doğal halleri ve samimi gülümsemeleri kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Paylaşımın ardından sosyal medyada "Maşallah", "Yıllardır aynı mutluluk", "En sevilen çiftlerden biri" ve "Aşk hâlâ ilk günkü gibi" yorumları peş peşe geldi. Özellikle gösterişten uzak halleri, takipçileri tarafından bir kez daha takdir edildi.

Mutlu Evlilikleriyle Örnek Gösteriliyor

2016 yılında evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu yıllardır magazin gündeminde örnek çift olarak anılıyor. Çift 2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına alarak ailelerini büyüttü.

Yoğun iş temposuna rağmen aile yaşamlarını ön planda tutan ikili çocuklarını da kameralardan uzak büyütmeyi tercih ediyor. Bu yüzden yaptıkları her paylaşım, hayranları için ayrı bir ilgi konusu oluyor.

Doğallıklarıyla Beğeni Topladılar

Sinem Kobal'ın son paylaşımı da bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Abartıdan uzak sadece siyah beyaz bir fotoğraf ve küçük bir kalp emojisi... Bazen tek bir kare uzun uzun yazılmış cümlelerden daha fazla şey anlatabiliyor. Ünlü çiftin bu samimi paylaşımı da sosyal medyada kısa sürede gündem olurken hayranları tarafından "gerçek aşkın fotoğrafı" şeklinde yorumlandı.

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