Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun Yeni Dizisi A.B.İ.'nin Çekimleri Başladı: İşte İlk Kare

Atv’nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ. (Abi), sete çıktı. OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizinin çekimleri başladı. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Dizi, Doğan adlı karakterin ailesinin karanlık geçmişinden kaçışını konu alıyor.

A.B.İ. Dizisinin Hikayesi ve Ekibi

A.B.İ. dizisinin yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu üstleniyor. Senaryoyu ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme aldı. Dizinin hikayesi, Doğan’ın yeni bir hayata adım atmasını anlatıyor. Ancak Doğan, yıllar sonra sırlarla dolu geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam gerçekleştiriyor.

Kenan İmirzalıoğlu'ndan İlk Kare Geldi

Merakla beklenen projeden ilk fotoğraf Kenan İmirzalıoğlu’ndan geldi. İmirzalıoğlu’nun paylaşımı, dizi hayranlarını heyecanlandırdı. Başarılı oyuncu, Afra Saraçoğlu ile birlikte başrolü üstleniyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

A.B.İ. dizisinin kadrosunda birçok başarılı isim yer alıyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yanı sıra şu isimler bulunuyor: Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz ve Tarık Papuççuoğlu. Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan ve Tarık Ündüz gibi isimler de güçlü kadroyu tamamlıyor. Tülay Bursa da dizinin oyuncu ekibinde yer alıyor.