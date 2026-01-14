Kenan İmirzalıoğlu Rekora Koşuyor: "A.B.İ." Dizisinden Alacağı Ücret Dudak Uçuklattı!

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisinden alacağı ücret belli oldu! Bölüm başı 4 milyon 250 bin TL alacağı iddia edilen İmirzalıoğlu'nun aylık kazancı dudak uçuklattı. Afra Saraçoğlu ile yaş farkı tartışmaları ve diziye dair tüm detaylar...

Kenan İmirzalıoğlu Rekora Koşuyor:
Yayın Tarihi : 14-01-2026 13:04

Türk televizyon tarihinin en karizmatik aktörlerinden Kenan İmirzalıoğlu, uzun süren sessizliğini “A.B.İ.” dizisiyle bozdu. Başrolü Afra Saraçoğlu ile paylaşan usta oyuncu, bu kez sadece oyunculuğuyla değil, dizi sektöründeki taşları yerinden oynatan kazancıyla gündeme oturdu.

Bölüm Başı 4 Milyon 250 Bin TL!

Dizi sektöründeki ücret dengelerini altüst eden iddiaya göre, Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni projesi için anlaştığı rakam bir rekor niteliğinde:

  • Bölüm Başı Ücret: 4.250.000 TL

  • Aylık Kazanç: 17.000.000 TL

Bu rakamlarla İmirzalıoğlu, 2026 yılının en çok kazanan oyuncusu unvanını şimdiden eline almış görünüyor.

"Yaş Farkı" Tartışmaları Dinmiyor

Dizi, daha yayına girmeden senaryo revizeleri ve oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Özellikle 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 28 yaşındaki Afra Saraçoğlu arasındaki 23 yaş farkı, izleyiciler tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ancak yapım kanadı, ikilinin ekran enerjisinin bu tartışmaları gölgede bırakacağı konusunda oldukça iddialı.

A.B.İ. Reytinglerde Ne Yapacak?

Hikaye değişikliği ve yüksek maliyetiyle dikkat çeken dizi, Kenan İmirzalıoğlu’nun "Ezel" ve "Karadayı" gibi efsaneleşmiş işlerinin ardından hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Alacağı aylık 17 milyon TL’lik ücretin, dizinin reyting başarısına nasıl yansıyacağı ise şimdiden sektörün en çok konuştuğu konu haline geldi.

