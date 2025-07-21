Kenan İmirzalıoğlu Poz Verdi, Sinem Kobal Fotoğraflarını Çekti!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızlarıyla birlikte Çeşme’de tatilin keyfini çıkarıyor. Kobal, tatilinden paylaştığı renkli karelerle sosyal medyada gündem oldu.
Aile Tatilinden Renkli Kareler
2016 yılında dünyaevine giren çift, 2020 yılında ilk kızları Lalin, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla’yı kucaklarına almıştı. Çocuklarıyla birlikte Çeşme’de huzurlu bir tatil yapan Kobal, güneşli havanın tadını çıkarırken sık sık fotoğraf paylaşıyor.
Kenan İmirzalıoğlu'na Poz Verdi
Güzel oyuncu, son paylaşımlarında eşi Kenan İmirzalıoğlu’nu fotoğrafladı. Ardından, çiftin birlikte yer aldığı romantik bir kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Sosyal Medyada Büyük İlgi
Çiftin tatil pozları, hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Samimi ve mutlu aile halleri, sosyal medyada övgü dolu yorumlarla karşılandı.