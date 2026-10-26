Kenan İmirzalıoğlu İle Mutlu Evliliği Süren Sinem Kobal Kızı Leyla'yı Paylaştı

Türk televizyon ce sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Sinem Kobal başarılı kariyerinin yanı sıra melektaşı Kenan İmirzalıoğlı ile sürdürdüğü mutlu evliliğiyle de magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Selena, Küçük Sırlar, Romantik komedi gibi bir döneme damgasını vurmuş önemli projelerde yer alan Sinem Kobal 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmiş ve 2020'de kızı Lalin ve 2022'de ikinci kızı Leyla dünyaya gelmişti. Bu süreçte oyunculuğa ara veren Kobal sosyal medyadan sevenleriyle iletişim kurmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun minik kızı Leyla ile yaptığı son paylaşım da takipçilerinden büyük ilgi gördü.



Minik Leyla'nın Son Hali Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve fit formunu korumak için yaptığı antrenmanları takipçileriyle paylaşan Sinem Kobal bu kez annelik neşesini gözler önüne serdi. Daha önce spor salonunda kendisini taklit ederek antrenmanlara eşlik eden minik kızıyla renkli anlarını paylaşan başarılı oyuncu hayranlarına sürpriz yaparak Leyla'nın son halini takipçileriyle paylaştı. Anne-kızın tatlı ve samimi halleri kısa bir zamanda binlerce beğeni alarak sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına kendine yer edindi.



Sosyal Medyada Beğeni Yağdı



Kobal'ın bu paylaşımına sosyal medyada beğeni yağdı. Sevenleri ünlü oyuncu ve ailesine mutluluk diledi. Takipçileri başarılı aktriste bir de nazar uyarısı yaptı: "Aman nazar değimesin!"