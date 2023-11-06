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Kenan İmirzalıoğlu Filistin sorusuna isyan etti!

"Kim Milyoner Olmak İster?" programının son yayınlanan bölümünde, bir Filistin sorusu gündeme geldi. Yarışmacı doğru cevapladıktan sonra Kenan İmirzalıoğlu, Gazze'deki saldırılara tepki gösterdi ve şunları söyledi: "Gazze'deki sivil halk, dünya genelindeki duyarsızlık karşısında zor durumda."

Kenan İmirzalıoğlu Filistin sorusuna isyan etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2023 11:37

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının son bölümünde, Filistin'e dair bir soru gündeme geldi. Yarışmacı Eyüp İşler, "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrasında, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" sorusunu doğru bir şekilde yanıtladı: "Karpuz dilimi."

Yarışmacının doğru cevabının ardından Kenan İmirzalıoğlu, Gazze'de yaşanan saldırılara tepki göstererek şunları söyledi: "İnşallah o topraklara barış gelir, oradaki çocuk ve sivil insanların ölümü son bulur. Dünya tuhaf bir şekilde sanki yokuş aşağı yuvarlanıyormuş gibi. Her tarafta savaşlar patlak veriyor. Şu sivillerin ölmesi hepimizin içini acıtıyor. Kimden, hangi inançtan olursa olsun. Gazze'deki sivilleri, bütün dünya sanki gözlerini kapatarak, kulaklarını tıkayarak izliyor gibi. Gerçekten haklının yanında olmuyorlar. Kim güçlüyse onun yanında oluyorlar. İnşallah dünya bir an evvel aklını başına toplar. İnşallah kendini büyük gören ülkeler, insani vicdani bir şekilde tavır alırlar ve bütün bu savaşlar sona erer. Oradaki insanlar için dua ediyoruz. Allah sabır versin" diyerek yaşanan trajediye tepkisini dile getirdi.

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