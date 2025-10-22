Kenan İmirzalıoğlu Ekranlara Dönüyor! Ücreti Dudak Uçuklattı

Kenan İmirzalıoğlu, “Aile Bir İmtihandır” dizisiyle ekrana dönüyor. Bölüm başına 4 milyon 250 bin TL alacağı iddiası gündem oldu.

Kenan İmirzalıoğlu Ekranlara Dönüyor! Ücreti Dudak Uçuklattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2025 13:34

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, yeni projesiyle televizyona geri dönüyor. Ünlü oyuncu, Afra Saraçoğlu ile birlikte “Aile Bir İmtihandır” dizisinin başrolünü paylaşacak. Dizinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Kenan İmirzalıoğlu’nun bölüm başına alacağı ücret gündeme bomba gibi düştü.

“Aile Bir İmtihandır” İçin Geri Sayım Başladı

Yapım şirketi, dizinin kadrosunu titizlikle oluştururken, Kenan İmirzalıoğlu’nun dönüşü izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı. Afra Saraçoğlu ile aynı projede rol alacak olan başarılı oyuncu, uzun bir aranın ardından yeniden kamera karşısına geçiyor. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmese de, setteki hazırlıklar sürüyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nun Bölüm Başı Ücreti Olay Yarattı

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisiyle adeta rekora koşuyor. Kulislerden sızan bilgilere göre, ünlü oyuncunun bölüm başına 4 milyon 250 bin TL alacağı öne sürüldü. Bu rakam, son dönemde televizyon dünyasında konuşulan en yüksek ücretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

İmirzalıoğlu’nun bu projesiyle birlikte yeniden reytinglerde zirveye oynaması bekleniyor. Oyuncunun hem tecrübesi hem de karizmatik duruşu, dizinin en çok merak edilen detaylarından biri haline geldi.

Yaş Farkı Tartışma Yarattı

Kenan İmirzalıoğlu (51) ve Afra Saraçoğlu (27) arasındaki yaş farkı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı izleyiciler farkın fazla olduğunu düşünürken, yapım ekibi güçlü senaryonun ve karakterlerin derinliğinin bu farkı avantaja çevireceğini savundu. Diziye dair ilk karelerin yayınlanmasıyla birlikte ekran uyumlarının nasıl olacağı şimdiden merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Hülya Avşar Yeni İmajıyla Gündem Oldu: “Genç Kız Gibisin!” Hülya Avşar Yeni İmajıyla Gündem Oldu: “Genç Kız Gibisin!”
Ecem Erkek’ten Oyunculara Estetik Uyarısı: “Kocaman Estetikli Burun, Göz Olmaz!” Ecem Erkek’ten Oyunculara Estetik Uyarısı: “Kocaman Estetikli Burun, Göz Olmaz!”
Nesrin Cavadzade’den Aşk İtirafı: “Standartlarım Çok Yüksek, Six Pack Şart!” Nesrin Cavadzade’den Aşk İtirafı: “Standartlarım Çok Yüksek, Six Pack Şart!”
Bade İşçil’in Spor Tarzı Dikkat Çekti! Bebek Parkı’nda Formda Görüntülendi Bade İşçil’in Spor Tarzı Dikkat Çekti! Bebek Parkı’nda Formda Görüntülendi
Elif Buse Doğan’dan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir İddialarına Net Yanıt! Elif Buse Doğan’dan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir İddialarına Net Yanıt!
İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

'Bugün Güzel' Filminin Çekimleri Tamamlandı
  • 17-10-2025 17:31

'Bugün Güzel' Filminin Çekimleri Tamamlandı

Meriç Aral, Oğlu Güneş ile İlk Paylaşımını Yaptı
  • 16-10-2025 11:02

Meriç Aral, Oğlu Güneş ile İlk Paylaşımını Yaptı

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
  • 21-10-2025 13:40

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!

Fenomen Dizi Eşref Rüya'ya Yeni Bir Karakter Katılıyor
  • 17-10-2025 13:45

Fenomen Dizi Eşref Rüya'ya Yeni Bir Karakter Katılıyor