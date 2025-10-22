Kenan İmirzalıoğlu Ekranlara Dönüyor! Ücreti Dudak Uçuklattı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, yeni projesiyle televizyona geri dönüyor. Ünlü oyuncu, Afra Saraçoğlu ile birlikte “Aile Bir İmtihandır” dizisinin başrolünü paylaşacak. Dizinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Kenan İmirzalıoğlu’nun bölüm başına alacağı ücret gündeme bomba gibi düştü.

“Aile Bir İmtihandır” İçin Geri Sayım Başladı

Yapım şirketi, dizinin kadrosunu titizlikle oluştururken, Kenan İmirzalıoğlu’nun dönüşü izleyiciler arasında büyük heyecan yarattı. Afra Saraçoğlu ile aynı projede rol alacak olan başarılı oyuncu, uzun bir aranın ardından yeniden kamera karşısına geçiyor. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmese de, setteki hazırlıklar sürüyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nun Bölüm Başı Ücreti Olay Yarattı

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisiyle adeta rekora koşuyor. Kulislerden sızan bilgilere göre, ünlü oyuncunun bölüm başına 4 milyon 250 bin TL alacağı öne sürüldü. Bu rakam, son dönemde televizyon dünyasında konuşulan en yüksek ücretlerden biri olarak değerlendiriliyor.

İmirzalıoğlu’nun bu projesiyle birlikte yeniden reytinglerde zirveye oynaması bekleniyor. Oyuncunun hem tecrübesi hem de karizmatik duruşu, dizinin en çok merak edilen detaylarından biri haline geldi.

Yaş Farkı Tartışma Yarattı

Kenan İmirzalıoğlu (51) ve Afra Saraçoğlu (27) arasındaki yaş farkı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı izleyiciler farkın fazla olduğunu düşünürken, yapım ekibi güçlü senaryonun ve karakterlerin derinliğinin bu farkı avantaja çevireceğini savundu. Diziye dair ilk karelerin yayınlanmasıyla birlikte ekran uyumlarının nasıl olacağı şimdiden merak konusu oldu.