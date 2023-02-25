Kenan İmirzalıoğlu: Çok üzgünüm!

Kenan İmirzalıoğlu, önceki gecce Beykoz'da bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, sunucu koltuğunda oturduğu yarışmaya katılan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybettiği hatırlatılınca duygulandı.



İmirzalıoğlu, bir süre konuşmakta güçlük çekerken, daha sonra "Allah bu felaketi inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız. Sonra konuşalım, üzgünüm" açıklamasını yaptı.

O hesaplar sahte

Kenan İmirzalıoğlu, adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğunu da açıkladı:



“Ben sosyal medyada hiç hesap açmadım. Benim adıma bir şeyler yazılırsa bilinsin ki o kişi ben değilim.”