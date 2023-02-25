  • 25 ŞUBAT Cumartesi 12:51
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Kenan İmirzalıoğlu: Çok üzgünüm!

Fenomen yarışma 'Kim Milyoner Olmak İster'de yaklaşık bir ay önce izleyici karşısına çıkan Simay Atlı'nın, büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depreminde enkaz altında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Beykoz'da görüntülenen yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, muhabirlerin Simay Atlı sorusunu duyunca duygusal anlar yaşadı.

Kenan İmirzalıoğlu: Çok üzgünüm!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-02-2023 10:08

 

Kenan İmirzalıoğlu, önceki gecce Beykoz'da bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, sunucu koltuğunda oturduğu yarışmaya katılan Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybettiği hatırlatılınca duygulandı.

İmirzalıoğlu, bir süre konuşmakta güçlük çekerken, daha sonra "Allah bu felaketi inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız. Sonra konuşalım, üzgünüm" açıklamasını yaptı.

O hesaplar sahte

Kenan İmirzalıoğlu, adına açılan sosyal medya hesaplarının sahte olduğunu da açıkladı:

“Ben sosyal medyada hiç hesap açmadım. Benim adıma bir şeyler yazılırsa bilinsin ki o kişi ben değilim.”

Özge Özpirinçci: İyileşmemiz uzun sürecek!