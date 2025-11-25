Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nu buluşturan atv’nin iddialı dizisi Abi’nin afişi yayınlandı. İmirzalıoğlu cerrah, Saraçoğlu avukat rolünde.

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-11-2025 15:08

atv’nin OGM Pictures imzalı ve merakla beklenen yeni dizisi Abi’nin afişi izleyicinin beğenisine sunuldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. İmirzalıoğlu dizide cerrah Doğan Hancıoğlu’nu, Saraçoğlu ise avukat Çağla Öncü’yü canlandıracak.

 

Dizinin Konusu ve Merkez Hikayesi

Abi dizisi, ailesinin karanlık geçmişinden kaçarak kendine bambaşka bir hayat kuran Doğan’ın hikayesini konu alıyor. Doğan, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu geçmişiyle beyazcama taşınıyor. Hikaye, karakterlerin bu çatışmalı geçmişle mücadelesini ve yaşamlarındaki büyük değişimleri merkeze alıyor.

Başarılı Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolünde olduğu dizinin oyuncu kadrosunda birçok başarılı isim bulunuyor. Abi dizisinde yer alan oyuncular şu şekilde:

  • Asude Kalebek

  • Sinan Tuzcu

  • Diren Polatoğulları

  • Nihal Koldaş

  • Toprak Sağlam

  • Serkay Tütüncü

  • Tuğçe Açıkgöz

  • Ardıl Zümrüt

  • Ali Önsöz

  • Esra Şengünalp

  • Yaren Yapıcı

  • Ebrar Karabakan

  • Mert Demirci

  • Ayşen Sezerel

  • Burak Can Doğan

  • Tarık Ündüz

  • Tarık Papuççuoğlu

  • Tülay Bursa

Benzer Haberler
Ekin Koç ve İlayda Alişan Yeni Dizi “Serseri Aşıklar”da Bir Araya Geliyor Ekin Koç ve İlayda Alişan Yeni Dizi “Serseri Aşıklar”da Bir Araya Geliyor
Birce Akalay ve Alperen Duymaz’lı 'Aşk’ Dizisinin Adı Değişti Birce Akalay ve Alperen Duymaz’lı 'Aşk’ Dizisinin Adı Değişti
Bülent İnal, Kıskanmak Dizisinde Bülent İnal, Kıskanmak Dizisinde
"Bereketli Topraklar"ın Final Bölümünden İlk Fragman Yayınladı
Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
Emir Benderlioğlu, İddialı Yeraltı Dizisiyle El Sıkıştı: İşte Yeni Rolü Emir Benderlioğlu, İddialı Yeraltı Dizisiyle El Sıkıştı: İşte Yeni Rolü
ÇOK OKUNANLAR
Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor
  • 25-11-2025 16:40

Kerem Bürsin’e Uluslararası Onur: Ünlü Oyuncu Dubai’deki Ödül Törenine Katılıyor

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu
  • 20-11-2025 15:15

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
  • 22-11-2025 16:36

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde
  • 25-11-2025 12:52

Bozcaada’dan Paris’e Uzanan Aşk: Ata Demirer ve Sevgilisi Dilara Alemdar Tatilde

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı
  • 25-11-2025 15:08

Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı