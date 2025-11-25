Kenan İmirzalıoğlu Cerrah, Afra Saraçoğlu Avukat: Abi Dizisinin Afişi Görücüye Çıktı

atv’nin OGM Pictures imzalı ve merakla beklenen yeni dizisi Abi’nin afişi izleyicinin beğenisine sunuldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. İmirzalıoğlu dizide cerrah Doğan Hancıoğlu’nu, Saraçoğlu ise avukat Çağla Öncü’yü canlandıracak.

Dizinin Konusu ve Merkez Hikayesi

Abi dizisi, ailesinin karanlık geçmişinden kaçarak kendine bambaşka bir hayat kuran Doğan’ın hikayesini konu alıyor. Doğan, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu geçmişiyle beyazcama taşınıyor. Hikaye, karakterlerin bu çatışmalı geçmişle mücadelesini ve yaşamlarındaki büyük değişimleri merkeze alıyor.

Başarılı Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrolünde olduğu dizinin oyuncu kadrosunda birçok başarılı isim bulunuyor. Abi dizisinde yer alan oyuncular şu şekilde: