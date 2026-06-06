Kenan Doğulu'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Büyük Bir Travmaydı"

Özlem Gürses'in programına konuk olan Kenan Doğulu 2007 yılında dördüncü olduğu Eurovision macerasının kendisinde bıraktığı izleri anlattı.

Kenan Doğulu'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-06-2026 19:11

2007 yılında "Shake It Up Şekerim" şarkısıyla ülkemizi temsil ederek dördüncülük elde eden Kenan Doğulu yarışma sürecinde yaşadığı ağır baskıya dair ilk kez konuştu. Türkiye'nin geçmişte aldığı düşük puanların yarattığı kolektif travmanın kendisini de etkilediğini belirten sanatçı teklif geldiğinde yaşadığı ilk duygunun "Ya sıfır puan alırsam?" endişesi olduğunu ifade etti. Dördüncülüğü bir başarı olarak değil bir "kazanamamışlık" olarak tanımlayan Doğulu sonuç açıklandıktan sonra üzüntüden sabaha kadar ağladığını dile getirdi.

"Eurovision Asla Sağlıklı Bir Yarışma Değildi"

Yarışmanın perde arkasındaki siyasi süreçlere de değinen Doğulu sahne arkasında birçok gizli oyunun döndüğünü hissettiğini belirtti. Çocukluk yıllarında bile Eurovision hayalleri kurduğunu anlatan ünlü popçu 15-16 yaşlarındayken TRT'ye "Kalbini Dinle" adlı bir şarkı gönderdiğini ancak o dönem yanıt alamadığını açıkladı. Yarışmanın hiçbir zaman adil bir ortamda gerçekleşmediğini savunan Doğulu bu sürecin kariyerinin en stresli dönemlerinden biri olduğunu itiraf etti.

"İnce Tatsızlıklar Evliliğin Tuzu Biberi"

Beren Saat ile olan 14 yıllık birlikteliğine de değinen Kenan Doğulu evliliklerindeki mutluluğun temelinde egolarından sıyrılmış bireyler olabilmelerinin yattığını vurguladı. Birbirlerinin özel alanlarına saygı duyarken ortak alanlarda kaliteli vakit geçirmekten keyif aldıklarını belirten Doğulu şunları söyledi:

"İyiyiz, mutluyuz, keyfimiz yerinde. Beraber üretmek insanı besliyor ve oyun arkadaşlığı yaptırtıyor. Her zaman her şey güllük gülistanlık değil tabii ki. Ama o ince ince yaşanan tatsızlıklar da işin tuzu biberi, onları da seviyoruz."

52'den Gün Alırken Spordan Kopmuyor

Programda 51 yaşını geride bırakıp 52'den gün aldığını belirten Kenan Doğulu formunun sırrını spora olan tutkusuna bağladı. "Ben sporsuz yaşayamıyorum" diyen Doğulu haftanın en az 3 günü ağırlık antrenmanları yaptığını ve kardiyoyu hayatının en büyük ilacı olarak gördüğünü belirtti. Vücudun zamanla direncini kaybettiğini ifade eden başarılı sanatçı gücünü korumak için disiplinli yaşam tarzından asla taviz vermediğini sözlerine ekledi.

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