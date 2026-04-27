Kenan Doğulu’dan Yıllar Sonra Eurovision İtirafı: Şarkısı İçin Öyle Bir Şey Söyledi ki...

Türk pop müziğinin büyük ve öncü isimlerinden Kenan Doğulu, ülkemizi uluslararası şarkı yarışması Eurovision'da temsil etmişti.

2007 yılında yarışan Doğulu, kendisinin ve ağabeyi müzisyen Ozan Doğulu'nun imzasını taşıyan 'Shake It Up Şekerim' ile ülkemize, ikinci 4.'lüğünü kazandırmıştı.

Kenan Doğulu şarkısı hakkında yıllar sonra konuştu. Sanatçı, 'Shake It Up Şekerim'in iyi bir şarkı olmadığını söyledi.

KENAN DOĞULU'DAN BİRLİK MESAJI

İşte Kenan Doğulu'nun o açıklamaları:

"Eurovision'da 4. oldum. Şarkı o kadar iyi olmasa da milletimin, Türkiye'nin, yurt dışında yaşayan Türklerin gücüyle. oldu. Hollanda'dan Almanya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan 12 puan almıştık. Şimdi Arda Güler için hissedilen o duygu hepimizi bir araya getiren bir şey. Bu müzikte ve sanatta da insanlar tarafından hissedilmeli ve yapılmalı diye düşünüyorum. Yani birimiz bir şey yaptığımız zaman bütün ülkenin arkasında durması lazım. Eskiden bir dijital bir gücümüz yoktu. Buna Tarkan da dahil. Şu anki dijital gücümüz o zamanlar olsaydı global listelerde hepimiz birinci olurduk."