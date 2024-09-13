Kenan Doğulu’dan remiks bombardımanı

Kenan Doğulu’nun bu yaz listeleri alt üst eden hit şarkısı "Kahve”, ilk remix düzenlemesinde yetenekli müzisyen DJ Eyup tarafından Afro esintili house ritimleriyle yeni bir yorum kazandı. Remix, sezonun favori dans şarkısını canlı ve etkileyici ritimlerle bir araya getiriyor.
Klibin yaratım süreci de en az şarkı kadar dikkat çekiyor. Yenilikçi teknolojilerle yaratılan “Ken” karakteri, açık kaynak yapay zeka modelleri kullanılarak oluşturuldu. Bu model, sanatsal ve foto-gerçekçi görsellerin etkileyici bir şekilde yaratılmasında önemli bir rol oynadı. Klibin bazı sahnelerinde, yüz değiştirme teknolojisi sayesinde karakterlerin yüzleri dinamik olarak değiştirildi. Bu teknik de, karakterlerde daha gerçekçi ve çarpıcı bir görsel deneyim yarattı.
“Kahve”nin ikinci bir remixi önümüzdeki günlerde Deeperise düzenlemesiyle yeniden müzikseverlerle buluşurken, yakında yayınlanacak olan 15 şarkılık remix albümü Kenan Doğulu’nun en sevilen şarkılarını yeniden dinleyiciye sunacak!
KENAN DOĞULU & DJ EYUP – KAHVE (MOCHA MIX)
GEL BİR KAHVEMİ İÇ
GECELERCE GÜNLERCE
HER ŞEYİ KONUŞTUK DİYE
ÖZLEMEDİM Mİ SANDIN
YEDİĞİMİZ İÇTİĞİMİZ
AYRI GEÇMEZ GÜNLERİMİZ
AZALSA DA KALPLER AYNI
KIRK YIL OLDU GÖRÜŞMEDİK
HATIRIN BİTTİ DOLDUR GERİ
KONU SENSEN HER ZAMAN VARIM
BİR TELEFON UZAKTAYIM
HEP YANINDA YAKINDAYIM
HAKİKATLİ SIRDAŞIM BENİM
GEL BİR KAHVEMİ İÇ
İKİ ÇİFT LAFIN BELİNİ KIRALIM
GEL BİRAZ LAFLAYALIM
ESKİ GÜNLERİ HATIRLAYALIM
HEY GİDİ GÜNLER
HEY GİDİ GÜNLER
GECELERCE GÜNLERCE
HER ŞEYİ KONUŞTUK DİYE
ÖZLEMEDİM Mİ SANDIN
YEDİĞİMİZ İÇTİĞİMİZ
AYRI GEÇMEZ GÜNLERİMİZ
AZALSA DA KALPLER AYNI
KIRK YIL OLDU GÖRÜŞMEDİK
HATIRIN BİTTİ DOLDUR GERİ
KONU SENSEN HER ZAMAN VARIM
BİR TELEFON UZAKTAYIM
HEP YANINDA YAKINDAYIM
HAKİKATLİ SIRDAŞIM BENİM
GEL BİR KAHVEMİ İÇ
İKİ ÇİFT LAFIN BELİNİ KIRALIM
GEL BİRAZ LAFLAYALIM
ESKİ GÜNLERİ HATIRLAYALIM
HEY GİDİ GÜNLER
HEY GİDİ GÜNLER