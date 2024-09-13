Kenan Doğulu’dan remiks bombardımanı

Kenan Doğulu’nun bu yaz listeleri alt üst eden hit şarkısı "Kahve”, ilk remix düzenlemesinde yetenekli müzisyen DJ Eyup tarafından Afro esintili house ritimleriyle yeni bir yorum kazandı. Remix, sezonun favori dans şarkısını canlı ve etkileyici ritimlerle bir araya getiriyor.

Klibin yaratım süreci de en az şarkı kadar dikkat çekiyor. Yenilikçi teknolojilerle yaratılan “Ken” karakteri, açık kaynak yapay zeka modelleri kullanılarak oluşturuldu. Bu model, sanatsal ve foto-gerçekçi görsellerin etkileyici bir şekilde yaratılmasında önemli bir rol oynadı. Klibin bazı sahnelerinde, yüz değiştirme teknolojisi sayesinde karakterlerin yüzleri dinamik olarak değiştirildi. Bu teknik de, karakterlerde daha gerçekçi ve çarpıcı bir görsel deneyim yarattı.



“Kahve”nin ikinci bir remixi önümüzdeki günlerde Deeperise düzenlemesiyle yeniden müzikseverlerle buluşurken, yakında yayınlanacak olan 15 şarkılık remix albümü Kenan Doğulu’nun en sevilen şarkılarını yeniden dinleyiciye sunacak!





KENAN DOĞULU & DJ EYUP – KAHVE (MOCHA MIX)

GEL BİR KAHVEMİ İÇ



GECELERCE GÜNLERCE

HER ŞEYİ KONUŞTUK DİYE

ÖZLEMEDİM Mİ SANDIN

YEDİĞİMİZ İÇTİĞİMİZ

AYRI GEÇMEZ GÜNLERİMİZ

AZALSA DA KALPLER AYNI

KIRK YIL OLDU GÖRÜŞMEDİK

HATIRIN BİTTİ DOLDUR GERİ

KONU SENSEN HER ZAMAN VARIM

BİR TELEFON UZAKTAYIM

HEP YANINDA YAKINDAYIM

HAKİKATLİ SIRDAŞIM BENİM

GEL BİR KAHVEMİ İÇ

İKİ ÇİFT LAFIN BELİNİ KIRALIM

GEL BİRAZ LAFLAYALIM

ESKİ GÜNLERİ HATIRLAYALIM

HEY GİDİ GÜNLER

HEY GİDİ GÜNLER



GECELERCE GÜNLERCE

HER ŞEYİ KONUŞTUK DİYE

ÖZLEMEDİM Mİ SANDIN

YEDİĞİMİZ İÇTİĞİMİZ

AYRI GEÇMEZ GÜNLERİMİZ

AZALSA DA KALPLER AYNI



KIRK YIL OLDU GÖRÜŞMEDİK

HATIRIN BİTTİ DOLDUR GERİ

KONU SENSEN HER ZAMAN VARIM

BİR TELEFON UZAKTAYIM

HEP YANINDA YAKINDAYIM

HAKİKATLİ SIRDAŞIM BENİM

GEL BİR KAHVEMİ İÇ

İKİ ÇİFT LAFIN BELİNİ KIRALIM

GEL BİRAZ LAFLAYALIM

ESKİ GÜNLERİ HATIRLAYALIM

HEY GİDİ GÜNLER

HEY GİDİ GÜNLER