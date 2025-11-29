Kenan Doğulu'dan Los Angeles Yangını Sonrası İsyan: “Giden Sadece Ev Değil..."

Şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi oyuncu Beren Saat’in, ABD’nin Los Angeles kentindeki Pacific Palisades bölgesinde bulunan 2.5 milyon dolarlık villası, 7 Ocak’ta çıkan büyük bir yangında kül olmuştu. Aradan geçen 11 aya rağmen sigorta ve inşaat sürecinin çok ağır ilerlemesinden dolayı Kenan Doğulu isyan ettiğini dile getirdi.

Süreç Çok Ağır İlerliyor

Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın haberine göre, yangın haberini, evlerine haftada bir kontrol ve temizliğe gelen yardımcılarının "Burası cehennem, ev yanıyor. Kaçıyoruz" telefonuyla öğrenen Kenan Doğulu, o günden bu yana Amerikalı avukatı ve sigorta şirketiyle görüşmeye devam ediyor.

Yangının ardından geçen 11 ayda gelinen noktayı açıklayan Doğulu, üzüntüsünü ve isyanını şu sözlerle dile getirdi:

"Süreç çok ağır ilerliyor. Bu ikimizi de çok üzüyor. Her gün avukat ve sigortacılarla görüşüyoruz. Giden sadece ev değil. Bir daha gelmeyecek olan bazı parçalar ve ortak anılarımız."

Maliyet: Ünlü çiftin evlerini yeniden inşa etmesinin bedelinin 5 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Sigorta Belirsizliği: Sigortadan ne kadar alacakları henüz belli değilken, aynı yangında evini kaybeden Türk komşuları sigortanın sadece 1 milyon dolar teklif ettiğini ve bununla evlerini yeniden inşa edemeyeceklerini söyleyerek isyan ediyor.

Çiftin, bölgeden taşınmayacağı ve inşaat başladığında Los Angeles’a gidecekleri öğrenildi.

Kül Olan Parçalar: Gelinlik, Gitar ve Stüdyo

Kenan Doğulu’nun “bir daha gelmeyecek” dediği ve yangında kül olan değerli eşyalar arasında şunlar bulunuyor:

Müzik Stüdyosu: Bugünkü değeri 1 milyon dolar olan stüdyosu ve bazı özel kayıtları.

Gitarlar: Dünyadaki önemli müzayedelerden topladığı sınırlı sayıda üretilmiş 15 gitarı .

Gelinlik: Beren Saat 'in 2014’te evlenirken giydiği ikonik gelinliği .

Anılar: Düğünlerinde çekilen video ve fotoğraflar, yıllar içinde biriktirdikleri 50’ye yakın tablo ve heykel.

Aynı yangında evleri yanan diğer dünyaca ünlü isimler arasında Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Tom Hanks gibi isimler de vardı.