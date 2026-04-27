Kenan Doğulu’dan Beren Saat İtirafı: "Şu Aralar Çok Mutsuz ve Keyifsiz"

Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat hakkında samimi açıklamalar geldi! ABD'deki evleri yangında kül olan ünlü sanatçı, Beren Saat'in son halini anlattı.

Yayın Tarihi : 27-04-2026 13:14

Ünlü müzisyen Kenan Doğulu, katıldığı bir programda hem özel hayatına hem de geçtiğimiz dönemde yaşadığı maddi ve manevi kayıplara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olan başarılı sanatçı, eşi Beren Saat’in son dönemdeki ruh hali ve ABD’de yangın sonucu büyük hasar gören evleri hakkında merak edilenleri yanıtladı. 2014 yılında Los Angeles’ta dünyaevine giren ünlü çift, zorlu bir süreçten geçiyor.

Los Angeles’taki Yangın Anıları Kül Etti

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Los Angeles’ta meydana gelen büyük yangın, Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin evini de vurdu. Doğulu, yangın sonrası evin büyük zarar gördüğünü ve şu an mülkü elden çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. "Satıp çıkmaya çalışıyorum, başka bir yerde ev almak istiyorum" diyen şarkıcı, mülkiyet algısının bu olayla birlikte değiştiğini ifade etti. Yangında sadece bir yapı değil, sanatçının yıllar boyu biriktirdiği anıları, imzalı gitarları, albümleri ve özel stüdyo ekipmanları da yok oldu. Doğulu, milyonlarca eşyasının eksildiğini belirterek bu kaybın kendisini duygusal olarak sarstığını ancak can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellisi olduğunu vurguladı.

"Beren Şu Sıralar Çok Mutsuz"

Programın en dikkat çekici anlarından biri, Kenan Doğulu’nun eşi Beren Saat hakkında yaptığı açıklamalar oldu. Ünlü oyuncunun karakter yapısına değinen Doğulu, eşini "Çok derin hisli, narin bir insan" olarak tanımladı. Saat’in evrenle ve kökleriyle güçlü bir bağı olduğunu dile getiren sanatçı, oyuncunun son günlerdeki keyifsiz hallerine dikkat çekti. Kenan Doğulu, eşinin şu aralar o kadar mutsuz ve neşesiz olduğunu, adeta tüm dünyanın yükünü omuzlarında hissettiğini söyledi. Bu durumun çevresel faktörler ve yaşanan olaylarla bağlantılı olabileceği düşünülürken, sanatçının bu samimi itirafı hayranlarını endişelendirdi.

Büyük Bir Travma ve Yeni Başlangıçlar

Yaşanan yangın olayını "büyük bir travma" olarak nitelendiren Doğulu, yine de iyimserliğini korumaya çalışıyor. Çözülemeyecek bir sorun olmadığını belirten sanatçı, hayatına yeni bir yön vermek için adımlar atıyor. ABD’deki evini satıp farklı bir lokasyona geçme planı yapan Kenan Doğulu, geçmişin izlerini silerek eşiyle birlikte daha huzurlu bir dönem geçirmeyi hedefliyor. Onuncu evlilik yıllarına giren çiftin, yaşadıkları bu zorlu süreci beraber aşmaya çalıştıkları gözlemleniyor.

