Pınar Altuğ Ve Yağmur Atacan'ın Fotoğrafı Tartışma Başlattı!

Aralarındaki yaş farkı nedeniyle magazin basınının ve sosyal medya kullanıcılarının en çok takibe aldığı çiftlerden olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan bu kez bambaşka bir konuyla dijital dünyanın gündemine oturdu. Fransa tatillerinden paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çeken ikili kıyafet ve aksesuar seçimleriyle takipçileri arasında "ekonomik denge" tartışması başlattı. Aralarındaki yaş farkı ile sürekli sosyal medyanın gündeminde olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti bu defa evlilikte maddi denge yorumlarıyla gündeme geldi. Pınar Altuğ'un peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Paris Kaçamağı Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen ünlü çift bu kez spor dünyasının en prestijli etkinliklerinden birini yerinde takip etti. Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü tenis turnuvası Roland Garros'u izlemek için Paris'e giden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Pınar Altuğ'un "Harika 2 gün" notunu düştüğü kareler sosyal medyada "Evlilikte maddi denge budur" yorumlarını beraberinde getirerek bir tartışmanın fitilini ateşledi.

30 Bin TL'lik Lüks Markaya Karşı 2 Bin 500 TL'lik Spor Ayakkabı

Kısa sürede viral olan fotoğraflarda dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan en büyük detay çiftin ayakkabı tercihleri arasındaki devasa fiyat farkı oldu. Pınar Altuğ'un paylaştığı karelerde sosyal medya kullanıcıları ikilinin ayakkabılarına dikkat çekti. Altuğ'un yaklaşık 30 bin TL değerindeki lüks ayakkabılar giymesi Yağmur Atacan'ın 2.500 TL'lik spor ayakkabı tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Ayakkabılar arasındaki bu uçurum platformlarda esprili ve binlerce beğeni alan bir yorum furyasına dönüştü. Yağmur Atacan için sosyal medyada; "İdeal karı koca harcama tutarları bu dengede olmalı", "Evlendiğimde eşim tabii ki benden daha pahalı giyecek", "Evin bütçesini kimin yönettiği belli oldu", "Karısından daha pahalı lüks giyinen erkek mi olur?", "Evlilikte maddi denge budur. Önce kadın ve çocuklar gelir" gibi yorumlar yapıldı.

Paylaşımların ardından çok sayıda kullanıcı çiftin stil farkını esprili ve eleştirel yorumlarla değerlendirdi. Bazı yorumlarda ekonomik denge ve evlilikte harcama alışkanlıkları öne çıkarılırken bazı kullanıcılar ise bunun tamamen kişisel tercih olduğunu savundu.

Ezber Bozan Detay: Lüks Saat Yüzeysel Yorumları Boşa Çıkardı

Ancak sosyal medyanın fedakar koca ilan etmek üzere olduğu Yağmur Atacan hakkındaki iddialar fotoğraftaki başka bir lüks detayla yön değiştirdi. Ancak tartışmayı büyüten detay Atacan'ın kolundaki saat oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar saatin yüksek değerine dikkat çekerek0 gündeme gelen "ucuz ayakkabı" yorumlarının yüzeysel kaldığını ifade etti. Atacan'ın kolundaki lüks segment saatin fiyatının eşinin ayakkabısını katladığını fark eden kullanıcılar, "Maddi denge falan yok Yağmur sadece konforuna düşkün" diyerek tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı.