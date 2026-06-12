Sevdam Karadeniz'e Taze Kan! Güzel Oyuncu Berfe Sancak Kadroya Dahil Oldu!

Karadeniz'in büyüleyici atmosferini köklü aile bağlarını ve nesiller boyu süren aşkları ekranlara taşımaya hazırlanan yeni projenin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Cast çalışmaları büyük bir gizlilikle yürütülen ve sezona damga vurması beklenen yapımın kadrosuna son dönemin dikkat çeken genç yeteneklerinden biri dahil oldu. Sevdam Karadeniz dizisi Trabzon'da çekilecek yeni dizi olarak şimdiden merakla bekleniyor. Banu Akdeniz'in imza attığı dizinin kadrosuna son olarak Berfe Sancak katıldı. Mia Yapım imzalı dizide Sancak Neslihan rolüne hayat verecek.

Yeni Sezonda NOW Ekranlarında Olacak

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği hikayesiyle izleyiciyi derinden etkileyecek olan iddialı dramanın yayınlanacağı kanal da kesinleşti. Yeni sezonda NOW'da ekrana gelecek olan Sevdam Karadeniz dizisi Trabzon'da çekilecek yeni dizi olarak şimdiden merakla bekleniyor. Banu Akdeniz'in imza attığı dizinin kadrosuna son olarak Berfe Sancak katıldı. Mia Yapım imzalı dizide Sancak Neslihan rolüne hayat verecek.

Emre Bey'in Nişanlısını Canlandıracak

Dizinin yönetmen, senarist ve karakter detayları da netlik kazandı. Genç oyuncu hikayenin kilit noktalarından birinde yer alan güçlü bir karaktere hayat verecek. Aytaç Çiçek'in yöneteceği, Nuray Uslu'nun yazdığı dizide Berfe Sancak, Kuzey'in (Emre Bey) nişanlısı olarak seyirci karşısına çıkacak. Temmuz ortasında sete çıkacak olan dizi Alazlı ve Yeniceli ailelerinin nesilden nesle aktarılan aşk hikayelerini etkileyici bir dille ekrana taşıyacak. Trabzon'un eşsiz doğasında çekilecek olan dizi yeni yayın döneminde izleyicinin favori yapımlarından biri olmaya aday.