Ajda Pekkan: "Şöhret Çok Güzel Ama O Kadar Yalnızım Ki..."

Türk pop müziğinin efsane ismi Süperstar Ajda Pekkan Ankara'da gerçekleştirdiği açık hava konserinde hem kulakların pasını sildi hem de yaptığı için dökmeyle hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı. Sahnelerin eskimeyen divası parıltılı hayatının perde arkasındaki gerçek hislerini ilk kez bu kadar net bir dille izleyicileriyle paylaştı. Oran Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Süperstar Ajda Pekkan konser sırasında yaptığı duygusal konuşmayla dikkat çekti. Şöhretin görünen yüzünün ardındaki yalnızlığı anlatan Süperstar "O kadar yalnızım ki..." sözleriyle hayranlarını duygulandırdı. Pekkan "Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şey oldunuz" deyince hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.



Performansıyla Büyülerken İçini Döktü

Yaşına ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle her zamanki gibi sahnenin tozunu attıran usta sanatçı şarkı aralarında dinleyicileriyle kurduğu samimi diyaloglarla geceye damga vurdu. Süperstar Ajda Pekkan Oran Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde unutulmaz anlara imza attı. Sahne performansı kadar yaptığı samimi açıklamalarla da gündeme gelen ünlü sanatçı hayranlarıyla duygusal bir bağ kurdu.

Işıkların Altında Bir O Kadar Yalnızım

Konserin en vurucu anı ise ünlü sanatçının zamansız klasiklerinden birini seslendirmeden hemen önce yaşandı. Şöhretin getirdiği o büyük ama gizli yalnızlığı hayranlarının gözünün içine bakarak anlattı.

Üç Kalp adlı eserini seslendirmeden önce dinleyicilere seslenen Pekkan yıllardır süren başarılarla dolu kariyerine rağmen zaman zaman yalnızlık yaşadığını dile getirdi. Ünlü sanatçı "O kadar yalnızım ki... İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Çok güzel göründüğü kadar ışıkların altında bir o kadar yalnızım" ifadelerini kullandı.

Eşimi Bulamadım Ama Siz Benim Her Şeyim Oldunuz

Ajda Pekkan'dan duygusal itiraf: "O kadar yalnızım ki"Türk müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Yıllardır sahnelerin en sevilen isimlerinden biri olan Pekkan, şöhretin görünmeyen yüzüne dair samimi ifadeler kullandı."O kadar yalnızım ki, şöhret… pic.twitter.com/E0UFvxk7jo — Kıbrıs Türk Haber (@kibristurk_h) June 11, 2026

Özel hayatında aradığı ruh ikizini bulamadığını açık yüreklilikle itiraf eden Süperstar kendisini yıllardır yalnız bırakmayan sadık dinleyicilerini hayatının merkezine koyduğunu söyledi. Hayranlarının hayatındaki yerinden de bahseden Pekkan sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şey oldunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum."