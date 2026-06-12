Ajda Pekkan: "Şöhret Çok Güzel Ama O Kadar Yalnızım Ki..."

Ajda Pekkan konserinde içini döktü: "Işıkların altında o kadar yalnızım ki... Eşimi bulamadım ama siz benim her şeyim oldunuz."

Ajda Pekkan:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2026 17:34

Türk pop müziğinin efsane ismi Süperstar Ajda Pekkan Ankara'da gerçekleştirdiği açık hava konserinde hem kulakların pasını sildi hem de yaptığı için dökmeyle hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı. Sahnelerin eskimeyen divası parıltılı hayatının perde arkasındaki gerçek hislerini ilk kez bu kadar net bir dille izleyicileriyle paylaştı. Oran Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Süperstar Ajda Pekkan konser sırasında yaptığı duygusal konuşmayla dikkat çekti. Şöhretin görünen yüzünün ardındaki yalnızlığı anlatan Süperstar "O kadar yalnızım ki..." sözleriyle hayranlarını duygulandırdı. Pekkan "Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şey oldunuz" deyince hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.


Performansıyla Büyülerken İçini Döktü

Yaşına ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle her zamanki gibi sahnenin tozunu attıran usta sanatçı şarkı aralarında dinleyicileriyle kurduğu samimi diyaloglarla geceye damga vurdu. Süperstar Ajda Pekkan Oran Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde unutulmaz anlara imza attı. Sahne performansı kadar yaptığı samimi açıklamalarla da gündeme gelen ünlü sanatçı hayranlarıyla duygusal bir bağ kurdu.

Işıkların Altında Bir O Kadar Yalnızım

Konserin en vurucu anı ise ünlü sanatçının zamansız klasiklerinden birini seslendirmeden hemen önce yaşandı. Şöhretin getirdiği o büyük ama gizli yalnızlığı hayranlarının gözünün içine bakarak anlattı.

 Üç Kalp adlı eserini seslendirmeden önce dinleyicilere seslenen Pekkan yıllardır süren başarılarla dolu kariyerine rağmen zaman zaman yalnızlık yaşadığını dile getirdi. Ünlü sanatçı "O kadar yalnızım ki... İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Çok güzel göründüğü kadar ışıkların altında bir o kadar yalnızım" ifadelerini kullandı.

Eşimi Bulamadım Ama Siz Benim Her Şeyim Oldunuz

Özel hayatında aradığı ruh ikizini bulamadığını açık yüreklilikle itiraf eden Süperstar kendisini yıllardır yalnız bırakmayan sadık dinleyicilerini hayatının merkezine koyduğunu söyledi. Hayranlarının hayatındaki yerinden de bahseden Pekkan sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şey oldunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum."

Benzer Haberler
Şiddetli MS Atağı Geçiren Serdar Ortaç Konserlerini Erteledi! Şiddetli MS Atağı Geçiren Serdar Ortaç Konserlerini Erteledi!
Daha 17 Dizisinin Bodrum Setinde Maça Dair İddialı Skorlar Havada Uçuştu! Daha 17 Dizisinin Bodrum Setinde Maça Dair İddialı Skorlar Havada Uçuştu!
Taner Ölmez'den Kızı Zeynep'le Sevimli Paylaşım! Taner Ölmez'den Kızı Zeynep'le Sevimli Paylaşım!
Sevdam Karadeniz'e Taze Kan! Güzel Oyuncu Berfe Sancak Kadroya Dahil Oldu! Sevdam Karadeniz'e Taze Kan! Güzel Oyuncu Berfe Sancak Kadroya Dahil Oldu!
Eşref Rüya Bitti, Ortaklık Bitmedi! Görkem Sevindik Ve Kaan Turgut Aynı Filmde Eşref Rüya Bitti, Ortaklık Bitmedi! Görkem Sevindik Ve Kaan Turgut Aynı Filmde
Pınar Altuğ Ve Yağmur Atacan'ın Fotoğrafı Tartışma Başlattı! Pınar Altuğ Ve Yağmur Atacan'ın Fotoğrafı Tartışma Başlattı!
ÇOK OKUNANLAR
Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız
  • 08-06-2026 19:01

Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!
  • 06-06-2026 22:37

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!
  • 05-06-2026 21:37

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!
  • 10-06-2026 17:52

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!
  • 07-06-2026 16:02

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!