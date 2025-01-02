Kenan Doğulu'dan Beren Saat ile tanışma hikayesi: "Zaman durdu!"

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat’le tanışma hikayesine anlattı: “Bir yılbaşı gecesiydi. Görür görmez kitlendim. Benim için zaman durdu.”

Kenan Doğulu'dan Beren Saat ile tanışma hikayesi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-01-2025 09:51

Ünlü müzisyen Kenan Doğulu, CNBC-e ekranlarında katıldığı programda eşi Beren Saat ile tanışma hikayesini ve romantik evlilik tekliflerini anlattı. Evinde düzenlediği yılbaşı partisinde Beren Saat’i ilk kez gördüğünü belirten Doğulu, o an hissettiklerini samimi bir şekilde dile getirdi.

"İlk bir yılbaşı gecesiydi aslında. Belçim Yılmaz ve birkaç arkadaşımız benim evimdeki partiye gelmişti. Beren’i ilk gördüğümde zaman durdu. Ben bir hamle yaptım ve o gün bugündür hayatımdaki en özel insan oldu. Hem en iyi arkadaşım, hem sevgilim, hem eşim oldu. Çok güzel bir denge kurabildiğimizi düşünüyorum," diyen Doğulu, ilişkilerinin başlangıcını anlattı.

Beren Saat'e 4-5 kere evlenme teklif ettiğini açıklayan Kenan Doğulu, tekliflerin ardındaki romantizmi şu sözlerle paylaştı: "Ben bir seri yaptım aslında. Birçok yüzük almıştım ve farklı yerlerde teklif ettim. Sevdiğimiz bir restoran, sevdiğimiz bir şehir, sevdiğimiz bir an… Bu serinin her biri bizim için unutulmaz oldu."

Kenan Doğulu’nun içten açıklamaları, çiftin arasındaki güçlü bağın ve romantik aşk hikayesinin bir kez daha altını çizdi. Hayranları, bu özel çiftin hikayesini duymaktan mutluluk duyarken, aşklarının örnek bir hikaye olduğuna dair yorumlarda bulundu.

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