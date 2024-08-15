Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten Bodrum kaçamağı: Ailece denizin keyfini çıkardılar

Kenan Doğulu ve Beren Saat, Bodrum'da görüntülendi. Ünlü çifti Ozan Doğulu ve kızları da eşlik etti. İşte o görüntüler...

Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten Bodrum kaçamağı: Ailece denizin keyfini çıkardılar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2024 10:09

Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat, Bodrum tatillerine hız kesmeden devam ediyor. Çift, önceki gün Türkbükü’nde bir plajda keyifli anlar yaşarken objektiflere yansıdı.

Bu tatilde Kenan Doğulu’nun kardeşi Ozan Doğulu da çifte eşlik etti. Ozan Doğulu’nun kızları, amcaları Kenan Doğulu ve yengeleri Beren Saat ile birlikte denize girerek ailece eğlenceli vakit geçirdiler.

Bodrum’un eşsiz güzellikleri eşliğinde ailece denizin tadını çıkaran Doğulu ve Saat, samimi ve keyifli anlarıyla dikkat çekti. Ünlü çiftin bu huzurlu tatil kareleri, hayranlarından büyük ilgi gördü.

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