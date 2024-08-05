Kenan Doğulu ve Beren Saat'in Bodrum'da romantik tatili

Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat, Bodrum'daki tatillerine keyifle devam ediyor. İkili, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in Bodrum'da romantik tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-08-2024 13:24

Kenan Doğulu, bir hayranının özçekim ricasını kırmayarak samimi tavrını ortaya koydu. Öğlen saatlerinde şezlonglarında dinlenen çift, akşam üstü plajda bulunan mekânda eğlendi.

İlerleyen saatlerde iskeleden denize giren Kenan Doğulu ve Beren Saat, el ele tutuşarak çivileme atlayış gerçekleştirdi. Çevredekiler tarafından "Aşk atlayışı" olarak yorumlanan bu romantik an, çiftin arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Denizin keyfini uzun süre suda kalarak çıkaran Kenan Doğulu ve Beren Saat, denizden çıktıktan sonra kahkahalar eşliğinde otellerine döndü. Ünlü çiftin mutluluğu ve neşesi, tatildeki diğer misafirlerin de dikkatini çekti.

 

Haberin Galerisi : Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışı

1Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışıÜnlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat, Bodrum'daki tatillerine keyifle devam ediyor. İkili, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.

2Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışıKenan Doğulu, bir hayranının özçekim ricasını kırmayarak samimi tavrını ortaya koydu. Öğlen saatlerinde şezlonglarında dinlenen çift, akşam üstü plajda bulunan mekânda eğlendi.

3Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışıİlerleyen saatlerde iskeleden denize giren Kenan Doğulu ve Beren Saat, el ele tutuşarak çivileme atlayış gerçekleştirdi. Çevredekiler tarafından "Aşk atlayışı" olarak yorumlanan bu romantik an, çiftin arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

4Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışıDenizin keyfini uzun süre suda kalarak çıkaran Kenan Doğulu ve Beren Saat, denizden çıktıktan sonra kahkahalar eşliğinde otellerine döndü. Ünlü çiftin mutluluğu ve neşesi, tatildeki diğer misafirlerin de dikkatini çekti.

5Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışı

6Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışı

7Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışı

8Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışı

9Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışı

10Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışı

11Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışı

12Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışı

13Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışı

14Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışı

15Kenan Doğulu ile Beren Saat'in el ele çivileme atlayışı

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