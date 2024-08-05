Kenan Doğulu ve Beren Saat'in Bodrum'da romantik tatili

Kenan Doğulu, bir hayranının özçekim ricasını kırmayarak samimi tavrını ortaya koydu. Öğlen saatlerinde şezlonglarında dinlenen çift, akşam üstü plajda bulunan mekânda eğlendi.

İlerleyen saatlerde iskeleden denize giren Kenan Doğulu ve Beren Saat, el ele tutuşarak çivileme atlayış gerçekleştirdi. Çevredekiler tarafından "Aşk atlayışı" olarak yorumlanan bu romantik an, çiftin arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Denizin keyfini uzun süre suda kalarak çıkaran Kenan Doğulu ve Beren Saat, denizden çıktıktan sonra kahkahalar eşliğinde otellerine döndü. Ünlü çiftin mutluluğu ve neşesi, tatildeki diğer misafirlerin de dikkatini çekti.