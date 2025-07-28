Kenan Doğulu ve Beren Saat, Bodrum’da

Kenan Doğulu ve Beren Saat, yaz tatiline Bodrum’da devam ediyor. Ünlü çift, Yalıkavak’ta hem iş hem de tatil dolu günler geçiriyor. Kenan Doğulu, konser maratonuna kısa bir ara vererek eşi ve ailesiyle keyifli bir gün yaşadı. Çevredekiler, iskeleden denize yaptıkları atlayışı “10 numaralı estetik atlayış” yorumlarıyla alkışladı.

Yalıkavak’ta Tatil Keyfi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Ünlü şarkıcı, Yalıkavak’ta verdiği konserin ardından bir sonraki gününü tamamen ailesine ayırdı. Sabah saatlerinde eşi Beren Saat ile sahilde vakit geçiren Doğulu, plajda hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Ünlü çift, tatilin tadını çıkarmak için günü sakin bir tempoda geçirdi. Sohbet eden ikili, Bodrum’un keyifli atmosferinde objektiflere de yansıdı.

Aile Boyu Bodrum Günleri

Öğle saatlerinde Kenan Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu, kız kardeşi Canan Özdemir ve yeğenleri de plajda onlara katıldı. Ünlü çiftin ailece bir araya gelmesi, sahildeki misafirlerin ilgisini çekti. Keyifli dakikaların ardından akşamüstü denize girmek isteyen çift, iskeleden atlayarak eğlenceli bir an yaşadı. Çevredekiler bu anı “10 numara atlayış” diyerek yorumladı.

Romantik ve Dinamik Çift

Kenan Doğulu ile Beren Saat’in enerjisi, hem sosyal medyada hem de tatil beldelerinde büyük ilgi görüyor. İkilinin Bodrum tatilinden yansıyan kareler, hayranları tarafından kısa sürede beğeni topladı. Yaz sezonunu dolu dolu geçiren ünlü çift, hem romantik hem de dinamik halleriyle dikkat çekiyor.