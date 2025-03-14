Kenan Doğulu ve Beren Saat bebek mi bekliyor?

Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat hakkında heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. 2014 yılında ABD’de nikâh masasına oturan çiftin, bebek beklediği öne sürüldü. Ancak konuyla ilgili henüz ikiliden net bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında görüntülenmek istenen çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Kapıdaki görevlilerin gazetecilerin görüntü almasını engellemesi ve Kenan Doğulu ile Beren Saat’in sessiz tavırları, iddiaları daha da güçlendirdi.

Çiftin bebek haberiyle ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenirken, hayranları da sosyal medyada tebrik mesajları paylaşmaya başladı. Gözler şimdi Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten gelecek açıklamada!