Kenan Doğulu ve Beren Saat bebek mi bekliyor?

Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin bebek beklediği iddiası magazin gündeminde...

Kenan Doğulu ve Beren Saat bebek mi bekliyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-03-2025 13:05

Ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat hakkında heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. 2014 yılında ABD’de nikâh masasına oturan çiftin, bebek beklediği öne sürüldü. Ancak konuyla ilgili henüz ikiliden net bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında görüntülenmek istenen çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Kapıdaki görevlilerin gazetecilerin görüntü almasını engellemesi ve Kenan Doğulu ile Beren Saat’in sessiz tavırları, iddiaları daha da güçlendirdi.

Çiftin bebek haberiyle ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merakla beklenirken, hayranları da sosyal medyada tebrik mesajları paylaşmaya başladı. Gözler şimdi Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten gelecek açıklamada!

Benzer Haberler
“Çift Kişilik Oda” dizisinin kadrosu netleşiyor! 3 yeni isim daha katıldı! “Çift Kişilik Oda” dizisinin kadrosu netleşiyor! 3 yeni isim daha katıldı!
Melisa Döngel’in güzellik sırrı ortaya çıktı! Melisa Döngel’in güzellik sırrı ortaya çıktı!
Sanat dünyası yasta: Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni programı açıklandı Sanat dünyası yasta: Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni programı açıklandı
Hande Yener’den Japonya çıkarması! Tarzı gündem oldu Hande Yener’den Japonya çıkarması! Tarzı gündem oldu
Emre Karayel: Emre Karayel: "Demet Evgar ile yeniden birlikte çalışmak harika"
Fatma Toptaş’tan aşk sorularına esprili yanıt: “Dinlenme tesisindeyim” Fatma Toptaş’tan aşk sorularına esprili yanıt: “Dinlenme tesisindeyim”
ÇOK OKUNANLAR
Hudutsuz Sevda'da ayrılık! Ünlü oyuncu projeye veda ediyor!
  • 12-03-2025 17:43

Hudutsuz Sevda'da ayrılık! Ünlü oyuncu projeye veda ediyor!

Demet Akalın pide fiyatlarına isyan etti!
  • 10-03-2025 15:05

Demet Akalın pide fiyatlarına isyan etti!

“Yalı Çapkını” final yolunda: Kadroya yeni isim katıldı!
  • 08-03-2025 11:37

“Yalı Çapkını” final yolunda: Kadroya yeni isim katıldı!

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’dan aşk dolu ilişki:
  • 13-03-2025 11:12

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’dan aşk dolu ilişki: "Aramızda güven problemi yok"

Simge'nin yeni hobisi ortaya çıktı
  • 13-03-2025 17:05

Simge'nin yeni hobisi ortaya çıktı