Kenan Doğulu, Harbiye'de sevenleriyle buluştu

Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşan Kenan Doğulu, müzikseverlerde sürpriz konukları Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın katılımıyla heyecan yarattı. Ayrıca genç darbukacı Haktan Kenarda’nın performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Geceye en sevilen şarkılarından “Yazmışsa Bozmak Olmaz” ile başlayan Doğulu, geniş repertuarı ve enerjisiyle kendine hayran bıraktı. Doğulu’nun enerji dolu sahne performansına Dans Fabrika dansçıları etti. Müzisyen, sahne şıklığını yeni bir boyuta taşıyarak, siyah ip detaylı smokiniyle modern ve zarif bir duruş sergiledi. Konserin ikinci bölümünde ise Khela the Label imzası taşıyan genç ve dinamik tasarımıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu özel kostümler, Doğulu’nun sahne enerjisini ve stilini bir araya getirerek Harbiye’ye büyüleyici bir atmosfer yarattı.

Müzikseverler, Kenan Doğulu'nun hit şarkıları, Arem Özgüç ve Arman Aydın’ın sürpriz performanslarıyla gece boyunca eğlendi. Sevenlerinin alkışlarıyla bis yapan yıldız, “Pamuk” ve “Tükendim Ben” parçalarını seslendirerek geceyi sonlandırdı.