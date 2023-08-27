Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle Bodrum'da!

Kaya Çilingiroğlu, daha önce Hülya Avşar ve Feraya Tanyolaç ile evlenip boşamıştı. İki çocuk sahibi bir baba olan Çilingiroğlu, geçtiğimiz haftalarda Bebek'te yeni sevgilisiyle görüntülendi ve ikili birlikte tatil yapmaya karar verdi. Tercihleri Bodrum'da tatil yapmaktan yana oldu ve plajda romantik anlar yaşadılar.

Kaya Çilingiroğlu'nun son görüntüleri, yeni sevgilisi Neşe Hanım ile Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir plajda çekildi. İkilinin deniz keyfi yaparken ve plajda vakit geçirirkenki görüntüleri, objektiflere yansıdı.

Erken saatlerde plaja gelen Çilingiroğlu ve Neşe Hanım, denizin tadını çıkardıktan sonra mekanı terk etti. Denize girecekleri sırada el ele tutuşup iskeleye doğru yürüdükleri anlar da kameralar tarafından görüntülendi ve bu romantik anlar paylaşıldı.