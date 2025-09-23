Kaya Çilingiroğlu, Kendinden 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Bebek’te El Ele

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 60 yaşındaki Çilingiroğlu, önceki akşam kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle Bebek’te objektiflere yakalandı. Keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Kaya Çilingiroğlu’nun Aşk Hayatı Dikkat Çekiyor

Çilingiroğlu, daha önce iki evlilik yaptı. 2005’te Hülya Avşar’dan, 2014’te ise Feraye Tanyolaç’tan boşandı. Bu evliliklerden 26 yaşında Zehra ve 18 yaşında Hüseyin Kaya adında iki çocuğu bulunuyor. Ancak oyuncu kimliğinden çok aşk hayatıyla magazin gündeminde kalmaya devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil Detayını Kendisi Açıklamıştı

Geçtiğimiz aylarda Çilingiroğlu, kızı Zehra’dan bile küçük bir isimle görüntülenmişti. O dönem kısa sürede gündem olan bu ilişkiyle ilgili Çilingiroğlu, ilginç bir açıklama yapmıştı. “Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında olduğunu öğrendim. Öğrenir öğrenmez numarasını sildim ve her yerden engelledim. Beni kullandı, basını özellikle oraya çağırmış” sözleriyle bu ilişkiyi noktalamıştı.

Yeni Sevgilisiyle İlk Kez El Ele

Son dönemde ise Kaya Çilingiroğlu’nun yeni bir ilişki yaşadığı biliniyor. Ünlü isim, genç sevgilisini medyadan uzak tutmayı tercih ediyor. İsmini sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk kez Bebek’te görüntülendi. El ele yürüyen ikilinin samimi tavırları objektiflere yansıdı. Çilingiroğlu’nun neşeli hali, bu ilişkisinde mutlu olduğunu da gösterdi.