Kaya Çilingiroğlu, Kendinden 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Bebek’te El Ele

Kaya Çilingiroğlu, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle Bebek’te el ele yakalandı. Ünlü ismin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Kaya Çilingiroğlu, Kendinden 25 Yaş Küçük Sevgilisiyle Bebek’te El Ele
SOSYETE
Yayın Tarihi : 23-09-2025 10:10

Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. 60 yaşındaki Çilingiroğlu, önceki akşam kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle Bebek’te objektiflere yakalandı. Keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Kaya Çilingiroğlu’nun Aşk Hayatı Dikkat Çekiyor

Çilingiroğlu, daha önce iki evlilik yaptı. 2005’te Hülya Avşar’dan, 2014’te ise Feraye Tanyolaç’tan boşandı. Bu evliliklerden 26 yaşında Zehra ve 18 yaşında Hüseyin Kaya adında iki çocuğu bulunuyor. Ancak oyuncu kimliğinden çok aşk hayatıyla magazin gündeminde kalmaya devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil Detayını Kendisi Açıklamıştı

Geçtiğimiz aylarda Çilingiroğlu, kızı Zehra’dan bile küçük bir isimle görüntülenmişti. O dönem kısa sürede gündem olan bu ilişkiyle ilgili Çilingiroğlu, ilginç bir açıklama yapmıştı. “Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında olduğunu öğrendim. Öğrenir öğrenmez numarasını sildim ve her yerden engelledim. Beni kullandı, basını özellikle oraya çağırmış” sözleriyle bu ilişkiyi noktalamıştı.

Yeni Sevgilisiyle İlk Kez El Ele

Son dönemde ise Kaya Çilingiroğlu’nun yeni bir ilişki yaşadığı biliniyor. Ünlü isim, genç sevgilisini medyadan uzak tutmayı tercih ediyor. İsmini sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk kez Bebek’te görüntülendi. El ele yürüyen ikilinin samimi tavırları objektiflere yansıdı. Çilingiroğlu’nun neşeli hali, bu ilişkisinde mutlu olduğunu da gösterdi.

Benzer Haberler
Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi
Yasemin Ergene’den boşanma sonrası Prag tatili! Yasemin Ergene’den boşanma sonrası Prag tatili!
Estetik sonrası bambaşka biri oldu! Gülşah Saraçoğlu’nu görenler tanıyamadı Estetik sonrası bambaşka biri oldu! Gülşah Saraçoğlu’nu görenler tanıyamadı
Hande Erçel’den Ayrılık Sonrası İlk Paylaşım Hande Erçel’den Ayrılık Sonrası İlk Paylaşım
Derin Talu Sevgilisiyle Denize Girdi! Tatil Pozu Gündem Oldu Derin Talu Sevgilisiyle Denize Girdi! Tatil Pozu Gündem Oldu
Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Neşe Sevdik ile nişanlandı Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Neşe Sevdik ile nişanlandı
ÇOK OKUNANLAR
Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi
  • 18-09-2025 18:29

Bengü Estetik İddialarına Yanıt Verdi

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor
  • 22-09-2025 12:39

Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 17-09-2025 14:14

Photoshop’la saç değişikliği! Merve Boluğur’un paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

Barış Arduç yeni rolü Selim’i anlattı: “Küllenmiş ilişkilerin kıymetini gösterecek”
  • 17-09-2025 12:44

Barış Arduç yeni rolü Selim’i anlattı: “Küllenmiş ilişkilerin kıymetini gösterecek”

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi
  • 20-09-2025 19:48

Yasemin Ergene, Kayınvalidesi Emine Özilhan’ı Sosyal Medyadan Sildi