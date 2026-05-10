Katarsis’te İntizar Rüzgarı! “Her Şeyi Çok Ciddiye Alıyorum”

Yıllardır daha çok sesiyle ön planda olmayı tercih eden İntizar, bu sefer Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekti. Sanatçı, kırmızı koltukta bu kez hayatına dair en kişisel anılarını anlatarak izleyenleri derinden etkiledi.

“Sanki Hem Buradayım Hem De Değilim”

Programın ilk dakikalarında duygusal anlar yaşayan İntizar, kendisini anlatmakta zorlandığını ifade etti. Hayata bakışını tarif ederken “Her şeyi çok ciddiye alıyorum ama bazen de hiç almıyorum. Yeniden başlıyormuşum gibi hissediyorum.” sözleriyle dikkat çekti.

Sanatçı, yaşamındaki aidiyet duygusunu ise “Sanki buraya aitim ama aynı zamanda hiç değilim.” diyerek anlattı. Bu sözler stüdyoda duygusal bir atmosfer oluşturdu.

Aşk ve Yalnızlık Üzerine Dikkat Çekici Açıklamalar

İntizar, aşk hayatına dair yaptığı açıklamalarla da gündem oldu. Duygularını kolay ifade edemediğini söyleyen sanatçı, “Çok aşık olsam bile belli edemem, ilk adımı atamam.” dedi.

Yalnızlıkla ilişkisini ise tek cümleyle özetledi: “Yalnızlık gönüllüyse güzel, gönülsüzse keder.” Bu sözler sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşılan ifadelerden biri oldu.

Sevgiye bakışını da “Sevgiyi çok ciddiye alıyorum, herkesin kalbinde merhamet olsun.” sözleriyle dile getirerek izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Çocukluk Yılları ve Doğayla İç İçe Bir Hayat

Sanatçı, çocukluk yıllarına ve Anadolu’da geçen hayatına da değindi. Kerpiç evlerde, doğayla iç içe büyüdüğünü söyleyen İntizar, “Ağaçların, kuşların sesine göre yaşardık.” dedi.

Bu doğal ortamın karakterini şekillendirdiğini ifade eden sanatçı, ailesinin paylaşıma dayalı yaşamının kendisini derinden etkilediğini de vurguladı.

Ailesi ve Kayıplarla Yüzleşme

İntizar, ailesiyle ilgili anlattıklarıyla da izleyenleri duygulandırdı. Annesini “şefkatin karşılığı”, babasını ise müziğe yönlendiren ilk kişi olarak tanımladı. Babasının kendisine ilk gitarını aldığını söyleyen sanatçı, bu anıların hayatındaki yerini anlattı.

Kayıplar üzerine konuşurken ise “Yas bitmez, sadece taşımayı öğrenirsin.” sözleriyle dikkat çekti. Bu ifadeler programın en duygusal anları arasında yer aldı.

Ferdi Tayfur ile Unutulmaz Karşılaşma

Programın en çarpıcı bölümü ise Ferdi Tayfur ile yaşadığı tesadüfi karşılaşma oldu. İstanbul’da zor bir gününde yolda yürürken Ferdi Tayfur ile karşılaştığını anlatan İntizar, o anı “Hayatımın dönüm noktasıydı.” sözleriyle ifade etti.

Tayfur’un kendisine “evlat” diyerek sahip çıktığını söyleyen sanatçı, ilk albüm sürecinde de büyük destek gördüğünü belirtti.