Katarakt Ameliyatı Hakkında Merak Edilenler

Katarakt Nedir ve Kimlerde Görülür?

Kataraktın göz merceğinin saydamlığını kaybederek bulanıklaşması olduğunu belirten Doç. Dr. Uğur Ünsal, hastalığın genellikle yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıktığını ifade etti. Ünsal, "Katarakt, 50 yaşından sonra daha sık görülse de, doğuştan katarakt veya travmaya bağlı gelişen vakalar da olabilir. Diyabet hastaları, uzun süre kortizon tedavisi görenler ve aşırı güneş ışığına maruz kalanlar da risk grubundadır." dedi.

Katarakt Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın genellikle yavaş ilerlediğini ve hastalar tarafından geç fark edildiğini söyleyen Doç. Dr. Uğur Ünsal, kataraktın en yaygın belirtilerini şu şekilde sıraladı:

Görmede bulanıklık ve puslu görme

Işık hassasiyeti ve göz kamaşması

Renkleri soluk veya sarımsı görme

Çift görme veya gölgeli görüntü

Gece görüşünde azalma

Katarakt Tedavisi Mümkün mü?

Kataraktın ilaç veya gözlükle tedavi edilemeyeceğini vurgulayan Doç. Dr. Ünsal, tek etkin yöntemin cerrahi müdahale olduğunu belirtti. "Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde katarakt ameliyatları oldukça güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ameliyat, göz içindeki bulanık merceğin alınıp yerine yapay bir lens yerleştirilmesi esasına dayanır.” diye konuştu.

Katarakt Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Hastaların en çok merak ettiği konulardan biri de katarakt ameliyatının nasıl yapıldığı. Bu konuda açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Uğur Ünsal, “Ameliyat, genellikle damla anestezisi ile gerçekleştirilir. Hasta ağrı hissetmez ve işlem yaklaşık 10-15 dakika sürer. Günümüzde en sık kullanılan yöntem fakoemülsifikasyon (FAKO) tekniğidir. Bu teknikte, ultrason dalgalarıyla katarakt parçalanarak temizlenir ve yeni lens yerleştirilir." ifadelerini kullandı.

Ameliyat Sonrası Süreç Nasıl Olur?

Ameliyatın ardından hastaların hızlı bir iyileşme süreci yaşadığını belirten Doç. Dr. Ünsal, "Genellikle hastalar aynı gün taburcu edilir. İlk birkaç gün hafif bir batma hissi ve bulanık görme normaldir. Ancak birkaç gün içinde görme netleşir. Doktorun önerdiği damlalar düzenli kullanılmalı ve göz hijyenine dikkat edilmelidir." dedi.

Katarakt Ameliyatı Riskli mi?

Her cerrahi müdahalede olduğu gibi katarakt ameliyatının da bazı riskleri olabileceğini belirten Doç. Dr. Uğur Ünsal, "Günümüzde modern teknikler sayesinde riskler en aza indirgenmiştir. Enfeksiyon, göz içi basınç artışı veya nadiren retina dekolmanı gibi komplikasyonlar görülebilir. Deneyimli bir hekim tarafından; önce bir göz ,daha sonra 2. göz ameliyatı yapıldığında bu riskler daha düşüktür." açıklamasında bulundu.

Katarakt, tedavi edilmediğinde görme kaybına neden olabilen ancak ameliyatla kesin çözüme kavuşabilen bir hastalıktır. Katarakt teşhisi konulan hastaların görme kaybı yaşamadan bir uzmana danışmaları büyük önem taşır. Doç. Dr. Uğur Ünsal, "Ameliyat kararı hastanın günlük yaşamını ne kadar etkilediğine bağlıdır. Görme yetisi azalan ve yaşam kalitesi düşen hastalar için cerrahi müdahale en etkili çözümdür." diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.