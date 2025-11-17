"Kasaba"nın Yayın Tarihi Belli Oldu

Netflix, yeni dizisi "Kasaba"nın yayın tarihini yeni görsellerle duyurdu. Bir Film imzalı Kasaba, 11 Aralık’ta sadece Netflix’te izleyiciyle buluşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Seren Yüce oturuyor.
Güçlü Oyuncu Kadrosu Bir Arada
Kasaba dizisinin senaryosunu Deniz Karaoğlu ve Doğu Yaşar Akal kaleme aldı. Dizinin başrollerinde Okan Yalabık, Özgürcan Çevik, Ozan Dolunay, Büşra Develi ve Kerem Can yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, Kasaba’yı beklenen yapımlar arasına soktu.
Kasaba 11 Aralık'ta Sadece Netflix'te
Seren Yüce’nin yönettiği ve merakla beklenen Kasaba dizisi, 11 Aralık tarihinde Netflix ekranlarında yayınlanacak.