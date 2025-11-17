"Kasaba"nın Yayın Tarihi Belli Oldu

Okan Yalabık, Ozan Dolunay ve Büşra Develi'nin başrollerini paylaştığı Netflix dizisi "Kasaba"nın yayın tarihi 11 Aralık olarak duyuruldu. Dizinin yönetmen koltuğunda Seren Yüce oturuyor.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 17-11-2025 18:05

Netflix, yeni dizisi "Kasaba"nın yayın tarihini yeni görsellerle duyurdu. Bir Film imzalı Kasaba, 11 Aralık’ta sadece Netflix’te izleyiciyle buluşacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Seren Yüce oturuyor.

 

Güçlü Oyuncu Kadrosu Bir Arada

Kasaba dizisinin senaryosunu Deniz Karaoğlu ve Doğu Yaşar Akal kaleme aldı. Dizinin başrollerinde Okan Yalabık, Özgürcan Çevik, Ozan Dolunay, Büşra Develi ve Kerem Can yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, Kasaba’yı beklenen yapımlar arasına soktu.

Kasaba 11 Aralık'ta Sadece Netflix'te

Seren Yüce’nin yönettiği ve merakla beklenen Kasaba dizisi, 11 Aralık tarihinde Netflix ekranlarında yayınlanacak.

Benzer Haberler
Kızılcık Şerbeti Dizisinden Ayrılan Sıla Türkoğlu'ndan Duygusal Veda Kızılcık Şerbeti Dizisinden Ayrılan Sıla Türkoğlu'ndan Duygusal Veda
Engin Akyürek ve Aslı Enver'li Engin Akyürek ve Aslı Enver'li "Enfes Bir Akşam" Dizisine İkinci Sezon Onayı Çıktı
Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'lu Sorgu Dizisi Yeni Sezonuna Başladı: Gerilim ve Şüphe Dorukta Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'lu Sorgu Dizisi Yeni Sezonuna Başladı: Gerilim ve Şüphe Dorukta
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'li Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'li "Sakıncalı" Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu
'Kızılcık Şerbeti' Kadrosuna Yeni Bir Oyuncu Katıldı: İlk Kareler Paylaşıldı 'Kızılcık Şerbeti' Kadrosuna Yeni Bir Oyuncu Katıldı: İlk Kareler Paylaşıldı
Bereketli Topraklar Dizisinde Flaş Kriz: Hemen Yollar Ayrıldı Bereketli Topraklar Dizisinde Flaş Kriz: Hemen Yollar Ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür:
  • 14-11-2025 15:45

Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: "O Şimdi Söylemesin"

Oktay Kaynarca'yı Kızdıran
  • 15-11-2025 16:56

Oktay Kaynarca'yı Kızdıran "Protez" Yorumu: Ünlü Oyuncudan Sert Cevap Geldi

Engin Akyürek ve Aslı Enver'li
  • 15-11-2025 16:42

Engin Akyürek ve Aslı Enver'li "Enfes Bir Akşam" Dizisine İkinci Sezon Onayı Çıktı

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı:
  • 14-11-2025 10:34

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: "Ev İşlerinde Benden Daha İyi, İyi Bir Baba"

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı:
  • 17-11-2025 17:34

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı