Kartalkaya'daki Yangın Faciası: Mahsun Kırmızıgül ve Kızı Korku Dolu Anlar Yaşadı

Facianın yaşandığı otelin yakınında konaklayan ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, 8 yaşındaki kızı Lavin ile birlikte korku dolu anlara tanıklık etti. Yarıyıl tatili için Kartalkaya’ya giden Kırmızıgül, yangının ardından tatili yarıda keserek apar topar İstanbul’a döndü.

“BÜYÜK BİR CAN PAZARI YAŞANIYORDU”

Mahsun Kırmızıgül, yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:



"Sömestir tatilinde kızımla birlikte iki gün önce geldiğimiz Kartalkaya’da, gece yarısı yangın sesleriyle uykumuzdan uyandık. Büyük bir panik ve çaresizlik hâkimdi. Ortalık tam anlamıyla bir can pazarına dönmüştü. Çocukların ve kadınların çığlığı duyuluyordu. Neler olduğunu anlamaya çalışırken, o dehşet dolu anlar insanın kanını donduruyordu.



Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.



Böylesine dramatik bir atmosferde insanların çaresizliğine tanıklık etmek, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu elim olay beni derinden sarstı. Kızımla o dağdan ayrılırken, kızımın ağzından dökülen sözler ise adeta yüreğimi parçaladı: “Baba, orada çokluklar öldü değil mi?” dediğinde içim kan ağladı.



Kartalkaya’dan ayrılırken hissettiğimiz üzüntüyü tarif etmek gerçekten imkânsız. Burada yaşananların izleri hafızalarımızdan uzun süre silinmeyecek. Allah bir daha böyle acıları kimseye yaşatmasın. Ancak ne yazık ki, her felakette olduğu gibi, bu olayda da sorumluların sorumsuzluklarıyla baş başa kalacağına dair endişem büyük. Maalesef, ülkemizde bu tür trajedilerden yeterince ders çıkarılmıyor. Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederim."