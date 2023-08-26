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Kardeşlerim dizisine taze kan

atv kanalının Cumartesi akşamlarında büyük bir etki yaratan dizisi "Kardeşlerim", 4. sezonuyla seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kardeşlerim dizisine taze kan
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-08-2023 14:28

 

"Kardeşlerim" dizisi, büyük ilgi görmesi üzerine 4. sezonuyla da ekranlara geliyor. Nazlı Heptürk'ün başarılı yapımcılığıyla hazırlanan dizi, atv'nin özenle hazırladığı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, dizinin yurtdışına satışı da ilgi çekiyor.

Onur Seyit Yaran'ın Doruk karakterine veda edeceği dizinin yeni sezonunda, Emre Karayel ve Ayşe Kökçü'nün ardından başka bir oyuncu daha kadroya katıldı. Elçin İrem Zehra, dizinin yeni sezonuna damgasını vuracak oyunculardan biri olarak katılıyor.

Elçin İrem Zehra, "Lidya" karakterini canlandıracak. Trafik kazası sonrasında her şeyin değişeceği ve ardı ardına yeni acıların yaşanacağı diziye, Emre Karayel de "Yaman" karakteriyle katılacak. Yaman, kızı Lidya ile birlikte diziye dahil olacak.

Gözde dizilerinden biri olan "Kardeşlerim", 4. sezonuyla izleyicilere yine konuşulacak anlar sunmaya hazırlanıyor.

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