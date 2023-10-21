ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 102. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, yeni bölümüyle neler getirecek?

Kardeşlerim 102. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

Kardeşlerim dizisinin sadık izleyicileri, her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelmeye devam eden dizinin yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. Ancak, Kardeşlerim'in 102. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren ATV'nin resmi YouTube kanalından ve ATV'nin resmi internet sitesinden izlenebilecek.

Son bölüm özeti

Berk, Aybike'den duyduğu sarsıcı gerçeklerle şok yaşarken, Ayla hakkında köklü bir karar alır. Eren ailesi, temel ihtiyaç sorunlarıyla mücadele ederken, Nebahat ise Süreyya'nın etkisiyle Akif'e karşı dikkat çeken bir tavır sergiliyor. Öğrenciler, Ataman Koleji'nde verilen yeni bir ödev için heyecanla gruplara bölünürler. Süreyya'nın belirsiz davranışları Akif'i şaşırtmaya devam ederken, Sarp ve Lidya, Ömer ve Süsen'e karşı bir dayanışma içinde bulunuyorlar. Evde yaşanan elektrik kesintisi problemini çözmek isteyen Şengül, Hilmiye'den aldığı önerilerle harekete geçer, ancak bu hamleler beklenmedik bir sonuçla sonuçlanır.